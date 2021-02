Estas fueron las primeras imágenes a color de Marte del robot Perseverance

Tras un largo viaje por el espacio, el robot Perseverance de la NASA aterrizó en la superficie de Marte este jueves y compartió las primeras imágenes a color del planeta rojo. Los científicos describieron la misión como unas de las más ambiciosas de las casi 20 que Estados Unidos ha enviado a ese lugar.

En la cuenta oficial creada para el robot, Perseverance regaló nuevas perspectivas nunca antes vistas. “El momento que mi equipo soñó durante años, ahora es realidad”, mostrándose en el aire minutos antes que tocara el suelo marciano.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

El jueves por la noche las imágenes aún eran destellos a blanco y negro, sin embargo, el viernes ya se mostraban las primeras imágenes a color, lo que conmocionó a todo el equipo de la NASA por enseñar los colores característicos del planeta rojo.

“Un horizonte abierto, con mucho por explorar. No puedo esperar a ponerme en marcha”, se compartió en la cuenta de Twitter de Perseverance.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021