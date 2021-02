Piezas del motor del avión de United Airlines cayeron en un suburbio de Denver

El vuelo 328 de United Airlines regresó a salvo al Aeropuerto Internacional de Denver el sábado alrededor de la 1:30 p.m. luego de que un motor presentara fallas, dijo uno de los portavoces del aeropuerto a CNN.

El vuelo con destino a Honolulu, no reportó ningún lesionado.

Sin embargo, algunas piezas del motor del avión se desprendieron y cayeron en un suburbio en las afueras de Denver.

Un vuelo de United Airlines sufre una rotura en un motor y deja caer trozos del avión en Denver. El aparato logra aterrizar en el aeropuerto a salvo. Las autoridades han informado de que no hay heridos https://t.co/6Eq4S9op6T pic.twitter.com/rklOf7d7oi

El vuelo inició su regreso unos 20 minutos después de que el Departamento de Policía de Broomfield, Colorado, publicara por Twitter que un avión que sobrevolaba en un suburbio de Denver, tenía problemas de motor y que además, había “arrojado escombros en varios vecindarios alrededor de la 1:08 p.m.”.

Otro tweet de la policía, había anunciado que los escombros cayeron en Commons Park y los vecindarios de Northmoor y Red Leaf en Broomfield. La ciudad se encuentra a unas 25 millas al norte de Denver y a 30 millas al este del Aeropuerto Internacional de Denver.

More video coming in from United flight.

Can you even imagine. #9news pic.twitter.com/8FdeFLxret

— Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021