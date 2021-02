Aumenta el número de cubanos en balsa que intentan llegar a costas de Florida

Durante estos cinco meses del presente año fiscal, la cifra de cubanos en embarcaciones frágiles ha aumentado en comparación con el período fiscal anterior, según las cuentas oficiales dadas a conocer este lunes a la agencia EFE.

De acuerdo con el Séptimo Distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, cuando empezó el presente año fiscal desde el 1° de octubre de 2020 hasta la fecha, se han interceptado 67 cubanos en el Estrecho de Florida.

A diferencia del año fiscal pasado, que inició el 1° de octubre de 2019 y concluyó el 30 de septiembre de 2020, en donde solo se interceptaron un total de 49 cubanos en balsas, según confirmó Brandon Murray, portavoz de la agencia federal.

A pesar de que es una cifra menor a las 103 personas que salieron de República Dominicana hacia Puerto Rico en lo que va del presente año fiscal o la de los propios cubanos antes de eliminar la política “pies secos/pies mojados”, se nota un incremento significativo.

Solo el sábado pasado, la Guardia Costera rescató a ocho migrantes cubanos (seis hombres y dos mujeres) cuya balsa se volcó tras 16 días en el mar, frente a las costas del condado de St. Lucie, en Florida

#Yesterday @USCG Station Lake Worth Inlet rescued 5 males aboard a small man-made raft, due to safety of life at sea concerns, 2 miles SE of Lake Worth Inlet. The men stated they had been at sea for 16 days since leaving Cuba.#SafetyFirst #SectorMiami #USCG #Ready pic.twitter.com/qqrAtlPU9A

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 21, 2021