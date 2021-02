Detienen a un hombre por fingir su propio secuestro para no ir a trabajar

La tarde del pasado 10 de febrero, los agentes de Coolidge atendieron a una llamada de emergencia que reportó a un hombre inconsciente en la zona de la primera Calle y Northern Avenue en el condado de Pinal, en Arizona.

Al llegar, las autoridades encontraron a Brandon Soules, de 19 años, atado de manos y amordazado junto a una torre de agua.

Según Soules, dos hombres enmascarados lo habían atado cuando se encontraba inconsciente y lo habían paseado en un vehículo antes de abandonarlo junto al tanque de agua.

Continuó contando que el secuestro se había realizado porque su padre tenía una gran cantidad de dinero oculto en varios puntos del pueblo de Coolidge, ubicado a unas 55 millas de Phoenix.

Los detectives llevaron a cabo una extensa investigación, en la que se concluyó que las “pruebas que mostraban que su historia fue fabricada y que no se produjo ningún secuestro o asalto“, confirmaron en un comunicado publicado en la red social Facebook.

Los oficiales dijeron que observaron el video de vigilancia frente a la casa de Soules, pero no vieron señales de que su historia fuese real.

El joven fue detenido el 17 de febrero bajo el cargo de denuncias falsas a las fuerzas del orden. Durante la entrevistas con los investigadores, Soules admitió que había mentido sobre el secuestro para no tener que ir a trabajar a una fábrica de llantas.

Nineteen-year-old Brandon Soules was discovered by police near a water tower with his hands tied behind his back and a rag and belt in his mouth. He said two men knocked him out. After a thorough investigation, Brandon admitted he'd made the whole thing up to get out of work. pic.twitter.com/V1QX2qLyFa

— Oddee.com (@OddeeBlog) February 24, 2021