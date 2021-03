La Policía de Nueva York reveló video del robo a una mujer en su departamento

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) reveló el video en donde dos hombres asaltaron a una mujer de 35 años dentro de su departamento en Flushing, en Queens.

El hecho ocurrió el pasado 26 de febrero a las 6:40 p.m., luego de que la víctima saliera a botar la basura y fue seguida por los dos sujetos armados.

El NYPD pudo descifrar la escena gracias a que las imágenes quedaron grabadas. “Un sujeto muestra un arma y amenaza con disparar a la mujer antes de quitarle el dinero y otras propiedades”, relató la policía.

Los dos hombres lograron llevarse $3,000 en efectivo, un bolso y dos teléfonos marca Apple, según un reporte del diario Daily Mail.

En el video solo se muestra como la mujer intenta liberarse mientras es sometida por los asaltantes; sin embargo, no se puede ver los rostros de los sujetos ya que portaban máscaras.

El NYPD ha publicado que ante cualquier dato, enviar la información en forma anónima a @NYPDTips o al 800-577-TIPS.

WANTED for ROBBERY: On 2/26, at 6:40 PM, in Flushing, Queens, 2 suspects entered the apartment of a 35-year-old year female. One individual displayed a firearm & threatened to shoot her before removing her cash & other property. Any info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/MQ0QjK8MeB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 1, 2021