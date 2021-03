Bernie Sanders ofrecerá enmienda para aumentar el salario mínimo a $15 la hora

El senador por Vermont, Bernie Sanders, confirmó el lunes a través de su cuenta de Twitter que ofrecerá esta semana una enmienda al proyecto de ley de rescate económico, con el fin de proponer el aumento del salario mínimo a $15 la hora.

Esta disposición llega cuatro días después de que se dictara que la subida del salario no se puede incluir en el paquete de ayuda ante la crisis por la pandemia de COVID-19, debido a que viola la “Regla Byrd”.

Para este proceso, se necesitaría una mayoría simple de 51 votos, en lugar de los 60 que se requieren para aprobar una legislación de gran tamaño; el mayor problema sería que algunos demócratas tampoco están a favor de aumentar el salario mínimo.

Sanders publicó un hilo en Twitter, en donde opina que el Senado debe ignorar el consejo parlamentario sobre la violación de la “Regla Byrd” que él cree “equivocado en varios aspectos”, pero admitió no estar seguro del apoyo en el bando democrático.

“Obviamente, tan pronto como podamos, debemos acabar con el filibuster que existe actualmente en el Senado de Estados Unidos”, compartió Sanders.

This week, as part of the reconciliation bill, I will be offering an amendment to raise the minimum wage to $15 an hour.

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 2, 2021