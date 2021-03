Hispano vendió obra de arte de “Trump derrotado” en $6.6 millones

La obra de arte llamada “Crossroad” que muestra al expresidente, Donald Trump, tirado desnudo sobre un césped en un parque fue comprado por Pablo Rodríguez-Fraile, coleccionista de arte de raíces españolas y especialista en finanzas.

La obra es un video de 10 segundos de duración creado por un artista californiano conocido como Beeple, cuyo nombre verdadero es Mike Winkelmann, contó Rodríguez-Fraile en una entrevista con Univisión Noticias.

Posteriormente, el comprador logró vender la obra en $6.6 millones y admitió estar seguro de su inversión. “Yo pensaba que…obviamente no sabía si iban a ser millones, no sabía cuánto tiempo, pero desde luego veía recorrido a una persona como Mike. Hay dos razones por las que he vendido (la pieza): una porque pensaba que era bueno para el sector y, dos, por el comprador”.

La pieza era una “obra dinámica”, en decir, que dependiendo del resultado de las elecciones del año pasado, iba a ser el final de la misma; es por ello, que el comprador había obtenido la obra originalmente en octubre de 2020 por un valor de $67,000.

“Cuando yo la compré, la obra tenía un estado. Era otra pieza distinta, que se veía distinta a la que has visto ahora que es del Trump tumbado en el piso”, comentó Rodríguez-Fraile. “Era algo que conocemos como ‘programable art’. Dependiendo del resultado de las elecciones la pieza se convertía en una cosa o en otra. Si ganaba Trump iba a salir otra imagen y si ganaba Biden salía esta que ha salido”.

El comprador confirmó que Beeple lleva “15 años sin fallar haciendo una obra todos los días y siendo considerado el mejor artista de su sector” y no simplemente una persona que busca seguidores en sus redes.

La pieza también está certificada por un nuevo tipo de activo digital conocido como “Non-Fungible Token” (NFT), un proceso en el que la pieza se encripta matemáticamente a su creador.

NFT usa un mecanismo digital conocido como Tecnología Blockchain, que permite clasificar públicamente a un objeto como “único en su tipo”.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021