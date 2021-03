Varios cohetes impactan en base iraquí que resguarda tropas de EE.UU.

La base militar de Ain al Asad, en la provincia iraquí Al Anbar, lugar destinado a las tropas de Estados Unidos, fue atacada este miércoles con al menos 10 cohetes.

Luego de los ataques, el ejercito iraquí emitió un comunicado argumentando que no hubo pérdidas significativas y que las fuerzas de seguridad habían encontrado la plataforma de lanzamiento utilizada para los cohetes.

Hasta los momentos no hay noticias de muertos ni heridos.

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021