Senado de EE.UU. aprueba paquete de estímulo de $1.9 billones de Biden

Este 6 de marzo, el Senado de Estados Unidos aprobó el plan de rescate y recuperación de la economía de $1.9 billones presentado por el presidente, Joe Biden, como ayuda ante la crisis por la pandemia del COVID-19.

Después de largas discusiones entre los mismos demócratas con varios puntos a destacar, como el salario mínimo y los beneficios por desempleo, finalmente la mayoría en el Senado aprueba el paquete de estímulo, lo que supone una primera gran victoria para el bando demócrata.

El plan fue aprobado con un estrecho margen que dividió la Cámara en dos: 50 votos democráticos y 49 votos republicanos; la ausencia por motivos personales de un republicano evitó que los demócratas necesitaran el voto de desempate de la vicepresidente, Kamala Harris.

Por lo tanto, la legislación estaría aprobando pagos directos de $1,400 a millones de familias estadounidenses, ayudas semanales de $300 a las personas desempleadas durante la crisis por la pandemia y fondo para vacunas y equipo médico.

“Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses, de que la ayuda estaba en camino”, comunicó Biden desde la Casa Blanca en un discurso luego de la votación.

Debido a las disputas dentro del bando demócrata sumado a la oposición de los republicanos, la sesión duró casi 12 horas. “Quiero que el pueblo estadounidense sepa que vamos a superar esto y que pronto nuestros negocios reabrirán, nuestra economía se reabrirá y la vida se reabrirá“, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

Sen. Majority Leader Chuck Schumer's (D-NY) final speech before the official vote:

"Our job right now is to help our country get from this stormy present to that hopeful future, and it starts with voting aye on the legislation before us. Vote yes on the American Rescue Plan." pic.twitter.com/xqAuXcUlah

— The Recount (@therecount) March 6, 2021