Biden firmará el paquete de estímulo el 12 de marzo

El presidente, Joe Biden, firmará este viernes el paquete de estímulo de $1.9 billones como ayuda económica ante la crisis por el COVID-19, que fue aprobado el día de hoy en la Cámara de Representantes.

“El viernes firmaré en la Casa Blanca el Plan de Rescate de Estados Unidos para que se convierta en ley, una ley del pueblo en la casa del pueblo”, dijo el presidente en un comunicado.

La confirmación de Biden ocurrió solo unos minutos después de que la Cámara aprobara con 220 votos el plan de ayuda, luego de un cambio de opiniones que duro más de dos horas en donde ningún republicano votó a favor, y a ellos se les sumó el demócrata, Jared Golden.

Biden destacó el gran apoyo que tuvo el pueblo estadounidense con respecto al proyecto de ley, en vista de que se realizó una encuesta de Morning Consult, que indicó que un 75% estuvo de acuerdo con el plan.

“Ahora avanzamos con los recursos necesarios para vacunar a la nación”, señaló el mandatario. “Se enviarán $1,400 en pagos directos al 85% de los hogares estadounidenses”.

El presidente también mencionó los programas de ayuda para las familias, como los fondos para apertura médica, ayudas a las pequeñas empresas; ampliar el bono de $300 dólares al seguro de desempleo; proporcionar asistencia alimentaria y nutricional; soportar programas para ayudar a mantener un techo para las personas, así como reducir la pobreza infantil a la mitad.

Biden agradeció a Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, por el impulso del proyecto.

“Quiero agradecer a todos los miembros que votaron a favor, especialmente a la presidenta Pelosi, la oradora más fina y capaz de la historia de nuestra nación”, afirmó.

From $1,400 checks and unemployment relief to vaccines for every American — help is here. pic.twitter.com/R0AYaTbkTV

— The White House (@WhiteHouse) March 10, 2021