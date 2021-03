Latina contrató sicarios para matar a su suegra e hijastra desde Nueva York

Elsy Rodríguez García, ecuatoriana residente de Huntington Station, en Long Island, en Nueva York, se declaró culpable de un cargo de segundo grado a cambio de una sentencia prometida de dos a seis años de prisión.

La mujer, de 25 años, admitió a finales de esta semana que en 2019 contrató a sicarios para que mataran a la madre e hija de su marido, para poder reconciliarse con él por medio de un complot, contaron las autoridades.

Tim Sini, fiscal de distrito, dijo que este era un caso “impactante e inquietante”, debido a que las “intenciones de la acusada eran muy claras: quería que asesinaran a esta persona, y estaba lista y dispuesta a pagar por ello”.

Las víctimas sería su suegra de 57 años y su hijastra de 5 años, en vista de que la acusada se encontraba celosa de todo el tiempo que su pareja pasaba con ellas en Nueva York, teniendo además un hijo en común.

En julio de 2019, la mujer se puso en contacto con un cómplice a través de la WhatsApp y pidió a la persona que contratara sicarios para poder quitarle la vida a las dos víctimas potenciales mientras ambas estaban de visita en Ecuador, con la intención de que el doble asesinato pareciera un robo fallido, señalaron las autoridades.

Rodríguez García proporcionó fotos de la niña en el jardín de infantes para ayudar a los sicarios a identificarla; adicionalmente, entregó fotos de la residencia de donde se estarían alojando las dos en Ecuador.

Su marido fue quien se dio cuenta del plan y alertó al Departamento de Policía del condado Suffolk, por lo que la policía le pidió al contacto de WhatsApp que le enviara a Rodríguez una foto de una mujer y una niña asesinadas para demostrarle que los homicidios se ejecutaron.

Luego de recibir la foto falsa, la mujer acordó transferir los $6,000 que había prometido, dijeron las autoridades, pero fue arrestada al día siguiente en Nueva York.

“Esta declaración (de culpabilidad) cierra un caso trágico para todos los involucrados, incluida mi cliente”, indicó el abogado de la culpable, William Ferro, en un comunicado. La sentencia está programada para el 15 de abril, detalló el diario New York Post.

SHOCKING: A woman from Long Island was charged with attempted murder and conspiracy. She's accused of trying to hire a hitman to kill her ex-husband's mother and his 5-year-old daughter from another woman… in an effort to get him back. https://t.co/T12x1N0iWt

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 30, 2019