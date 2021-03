Pronóstico del invierno histórico de esta semana en Nueva York

La nieve y el frío en Nueva York han sido foco del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) nuevamente. Aunque la ciudad sigue estando en alerta ante el invierno más histórico de Estados Unidos, el panorama ya no es severo en la última semana.

Según el pronóstico del NWS, existe una posibilidad de que caiga nieve hoy antes de las 10 p.m., que luego comenzaría a alternarse con agua durante la noche.

La lluvia continuará durante la semana, dando paso a la nieve el día viernes, predicen los meteorológicos. El pronostico para esta semana en Nueva York sería:

Temperatura máxima de 40°F (4°C) con una nubosidad creciente. Sensación térmica por el viento entre 20°F (-6°C) y 30°F (-1°C). Brisa de 6 a 8 mph que llegará del sur. En la noche, hay una probabilidad de que la nieve caiga antes de las 10 p.m. La mínima será alrededor de 36°F (2°C) con un cielo nublado. Probabilidad de precipitación de un 40%.

Probabilidad de lluvia y nieve antes de las 10 a.m. La máxima será de 46°F (9°C), mayormente nublado. Viento del noreste cerca de los 7 mph. Probabilidad de precipitación de un 30%. En la noche, la mínima será de 40°F (4°C) con un cielo mayormente nublado.

Existe un 30% de probabilidad de lluvia después del mediodía. La máxima será de un 50°F (10°C) con un cielo nublado. Durante la noche, la mínima será de 36°F (2°C) con cielo nublado.

Probabilidad de lluvia y nieve antes de las 10 a.m. hasta el mediodía. La máxima será alrededor de 41°F (5°C) con un cielo nublado. Una posibilidad de precipitación de un 30%. Por la noche, estaría mayormente nublado con una mínima de 33°F (0.5°C)

Los pronósticos de esta semana están sujetos a cambio y pueden consultarse en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

Another unseasonably cool day as increasing clouds give way to a few snow showers later this evening. Any lingering snow/wintry mix changes to plain rain by tomorrow.

Minimal impacts expected, though a coating north and west of NYC is possible.

Winter is…still here. pic.twitter.com/3k5QHnu6Mz

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) March 16, 2021