Dos perros matan a bebé y dejan a madre herida en Nueva Jersey

Un niño de 3 años murió tras ser atacado por dos perros en el patio trasero de su casa en Nueva Jersey el día de ayer, según las autoridades.

Adicionalmente, la madre resultó gravemente herida.

El hecho ocurrió a eso de las 4:30 p.m. cuando la policía respondió a un informe de un ataque canino en una casa en Laurel Street, en el pueblo Carteret.

Ambas víctimas fueron trasladadas en avión al hospital, en donde el niño fue declarado muerto y la madre continúa con heridas graves, dijo el alcalde Dan Reiman en su cuenta de Facebook.

Un vecino escuchó fuertes gritos y se dio cuenta que los perros de raza no identificadas en ese momento, atacaron al niño y a su madre en el patio de su casa, luego de entrar por debajo de la cerca.

Aún se desconoce de donde venían los canes.

La investigación sigue abierta en la policía y la Oficina del Fiscal del Condado Middlesex, reportó el diario My Central Jersey.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Our prayers are with the family affected by a dog attack at a private residence on Laurel St. Thank you to the first responders who rushed in to attend to the victims, who are being transported by helicopter for emergency medical care. That’s all the info we have at this time.

— Dan Reiman (@DanReiman) March 16, 2021