Imágenes de la explosión de fuegos artificiales en una casa de Ontario en California

Las autoridades de Ontario, en el área de Los Ángeles, y el FBI continúan investigando la super explosión causada por fuegos artificiales la tarde de este martes en una casa de esa ciudad.

Múltiples fotos y videos han aparecido en las redes sociales acerca del hecho, sobre todo en Twitter, donde usuarios han compartido una gran cantidad de publicaciones acerca de este terrorífico y fatal incidente.

Hasta los momentos se han encontrado dos cadáveres humanos en las ruinas de la casa, ubicada cerca de Fern Avenue y Francis Street, en un área residencial de Ontario, en el condado San Bernardino.

My mom got it on tape 😳 pic.twitter.com/6QWgCPrMKz — damian_1027 (@damian_r24) March 16, 2021

Antes de la 1:00 p.m. comenzaron las primeras explosiones de los fuegos artificiales usados en eventos de espectáculos y celebraciones.

my son’s uncle got this video of the Ontario explosion 😨 pic.twitter.com/BC0c4MDbDf — Jupiter (@liltogepii) March 16, 2021

Arlene Fiero, vecina del lugar, le contó al canal de ABC que en la casa de la explosión siempre existían problemas y que ella misma los había reportado a la Policía anteriormente. Al momento de la explosión, ella comenzó a grabar y su video mostró un momento de terror.

This is the terrifying moment when according to officials w/City of #Ontario explosions from a home filled with illegal fireworks sent debris flying through the surrounding area, shattered windows & threw people several ft. @ABC7 🎥 ARLENE FIERO pic.twitter.com/Xb8M9lLORH — Jessica De Nova (@abc7jessica) March 16, 2021

Supuestamente, en el siguiente video se muestra como un cuerpo humano aparece calcinado en los restos de la casa.

A body seen crawling out from the firework explosion in Ontario 😦😦 pic.twitter.com/cKXE6UJKk6 — VINCE. (@95vince_) March 16, 2021

Un video captado por un helicóptero revela como los bomberos lograron rescatar un caballo en las cercanías de la escena de la explosión.

VIDEO: Firefighters worked to free a horse and other animals located near an Ontario house where a large explosion occurred Tuesday WATCH LIVE: https://t.co/PEnMq4weTL pic.twitter.com/vT0smKtBbP — CBS Los Angeles (@CBSLA) March 16, 2021

Las autoridades de Ontario ordenaron la evacuación de la zona de la explosión ante la posibilidad de nueva detonaciones.