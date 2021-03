Tiroteo en distintos spas de Georgia dejó varios muertos

Unas ocho personas murieron por disparos durante tiroteos en tres salones de masajes en Georgia este martes por la tarde. Horas más tarde, las autoridades arrestaron a un sospechoso de los tres ataques, cuyos motivos aún no se conocen.

En uno de los salones, cuatro personas murieron y una resultó herida. Minutos después, se reportaron a otras cuatro personas muertas en otros dos spas de la zona.

El primer tiroteo se reportó a las 5:00 p.m., desde el Young’s Asian Massage cerca de Acworth, Georgia, informó Howard J. Baker, alguacil del condado de Cherokee. En este spa se encontraron a cinco personas heridas con balas, dos murieron en el lugar y tres fueron trasladadas al hospital, en donde otras dos fallecieron.

A las 5:50 p.m. aproximadamente, las autoridades recibieron una llamada por un robo en curso en Atlanta en el local de masajes asiáticos Gold Spa, en el vecindario Buckhead, cuando llegaron encontraron a tres mujeres muertas por herida de balas.

Estando en el Gold Spa, recibieron una tercera llamada porque hubo disparos en un tercer centro de masajes llamado Aromatheray Spa, al otro lado de la calle, en donde encontraron a una mujer muerta por disparos.

En un comunicado este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur confirmó que sus diplomados en Atlanta dijeron que cuatro de las víctimas eras mujeres de origen coreano.

El presidente, Joe Biden, condenó lo “despiadados crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático que han sido atacados, acosados y culpados como chivos expiatorios” a causa de la pandemia por COVID-19. “Eso está mal, es poco estadounidense y tiene que parar”.

La Oficina del sheriff del condado de Cherokee arrestó a un sospechoso identificado como Robert Aaron Long, de 21 años, detenido en el condado de Crisp, que se encuentra a dos horas y media de la escena. La captura fue gracias a unos videos de vigilancia que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

El alguacil Baker dijo que el sospechoso puede ser el causante de los tres tiroteos, en vista de que las cámaras de seguridad mostraban el vehículo tanto en Acworth como en las áreas de Atlanta.

Las evidencias “sugieren que es muy probable que nuestro sospechoso sea el mismo que el del condado de Cherokee, que está bajo custodia”, confirmó la policía de Atlanta y agregó que aún siguen trabajando para confirmar si los casos están relacionados.

Our entire family is praying for the victims of these horrific acts of violence.

We deeply appreciate the quick apprehension of a suspect by @ga_dps in coordination with local and federal law enforcement. https://t.co/9Rtv3g0NUG

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) March 17, 2021