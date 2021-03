Fusión de compañías creará red de ferrocarril entre Canadá, EE.UU. y México

La empresa Canadian Pacific Railway comprará a la estadounidense Kansas City Southern (KSC) por un valor de $29,000 millones y aseguran que de esta unión saldrá la primera red de ferrocarril que conectará Canadá, Estados Unidos y México.

Ambas compañías aclararon que la fusión será a través de “una transacción en efectivo y de acciones” que suman en total la cifra mencionada, esto incluye la asunción por parte de Canadian Pacific Railway de $3,800 millones de deuda de KSC.

Los accionistas de la compañía estadounidense recibirán 0.489 de cada participación de la compañía canadiense y $90 en efectivo por cada valor ordinario de KSC que posean.

Today we have entered into a merger agreement with Kansas City Southern that would join two historic railroads to create the first rail network connecting the U.S., Mexico and Canada.https://t.co/irU5Kzqdjo pic.twitter.com/P4yC1dbyLz

— Canadian Pacific (@CanadianPacific) March 21, 2021