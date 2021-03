Toque de queda en Miami Beach se extiende hasta abril

El gobierno de Miami Beach, Florida, extendió el toque de queda hasta el 11 de abril en vista de la cantidad de peleas callejeras y destrozos causados por los turistas estadounidenses.

El sábado por la noche, el Policía arrestó a más de diez personas que supuestamente participaron en riñas callejeras, actos de desorden y no acataron la declaración de estado de emergencia entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Se mantendrá la medida hasta que concluya el período de vacaciones de primavera, también conocido como Spring Break. Seguirán las restricciones de tránsito y los negocios en South Beach permanecerán cerrados.

Durante las horas de cierre, solo los vehículos oficiales y de emergencia, así como personas entregando alimentos, podrán circular por la zona de South Beach, informó el municipio en un comunicado.

Durante las noches, los turistas y huéspedes de hoteles deben permanecer dentro de las instalaciones.

Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, dijo que había tomado la decisión debido a que la multitud que recién ha llegado a la ciudad es “más de lo que podemos manejar”.

“Demasiados vienen sin la intención de seguir las reglas y el resultado ha sido un nivel de caos y desorden que es algo más de lo que podemos soportar”, escribió Gelber en el comunicado.

La Policía tuvo que acudir a bolas de pimienta la noche del sábado para poder controlar la gran multitud que seguía en las calles a pesar de la orden de retirarse.

Desde el viernes, más de 50 personas han sido detenidas en Miami Beach y han confiscado ocho armas de fuego, informó la Policía de la ciudad a través de Twitter.

#YourMBPD is working hard to keep our community safe. Since Friday, we have made over 50 arrests and confiscated 8 firearms. We’d like to thank all of our partner law enforcement agencies for their efforts and support. #MBPDprotecting #CollaborationIsKey pic.twitter.com/Vrg9mOFcOy

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 21, 2021