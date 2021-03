Incendio en ancianato de Nueva York dejó dos muertos

Un residente del edificio de “Evergreen Court Home for Adults”, ubicado en 65 Lafayette St., en el pueblo Spring Valley, y un bombero murieron tras el incendio que destruyó las instalaciones en la madrugada del día de ayer.

La Policía recibió la primera llamada antes de la 1:00 a.m. por humo en el edificio, dijo Chris Kear, coordinador de bomberos del condado de Rockland en una conferencia de prensa posterior al incidente.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el ancianato envuelto en humo denso con numerosas personas atrapadas en el interior de las instalaciones en donde vivían 112 adultos mayores. Al momento del incendio, estaban al menos 100 residentes adentro, dijeron las autoridades.

La policía ayudó a rescatar a las personas antes de que llegaran los bomberos para evitar más muertes. Para ese momento, las autoridades dijeron que un residente murió después de ser llevado al hospital y otros 20 también fueron tratados en estado grave.

Después de 24 horas, se localizó el cuerpo del bombero Jared Lloyd. “Fue una noche de caos, heroísmo y angustia para los residentes que perdieron a un vecino y los socorristas que perdieron a un colega”, confirmó CBS2.

Otros dos bomberos se encontraban entre las personas hospitalizadas, uno de ellos con una intoxicación grave por monóxido de carbono, reportó Pix11.

El Departamento de Salud del estado ayudó a trasladar a los residentes a nuevas instalaciones y notificar a las familias.

“Esta es una tragedia indescriptible en “Evergreen Court Home” y nuestros corazones y oraciones están con todas las personas y familias que se han visto afectadas”, dijo Denise Kerr, directora del ancianato, en un comunicado.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, también se pronunció en un comunicado: “En nombre de la familia de Nueva York (…) oramos para que todos los involucrados estén a salvo (…) El estado continuará brindando todo el apoyo necesario”.

La causa del incendio continúa bajo investigación.

The fire fight continues.

.

.

Multiple departments on scene of a massive fire at the Evergreen Court Home for Adults on Lafayette St. in Spring Valley. Structure collapses and water supply making this a difficult battle. Stay with @news12wc @news12hv for live updates pic.twitter.com/vphH0ZryPQ

— Tara Joyce (@tarajoycetv) March 23, 2021