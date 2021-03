Festival de Cine Latino de Chicago invita a ‘Drive-In’ y llega a seis estados del Medio Oeste

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En vez de aplausos se escucharán las bocinas de los automóviles en el estacionamiento del autocine en Pilsen, el lugar desde donde los espectadores disfrutarán de la gran inauguración del 37 aniversario del Festival de Cine Latino de Chicago (CLFF, por sus siglas en inglés) el 8 de abril a las 7 p.m.

Este año, volver a las salas de cine no será posible. “Financieramente no funcionaría y es un riesgo muy grande para la salud”, dijo a La Raza Pepe Vargas, fundador y director ejecutivo del Centro Cultural Internacional Latino en Chicago (ILCC, por sus siglas en inglés).

Bajo la fase 4 de ‘Restore Illinois’, el plan de apertura del estado del gobernador JB Pritzker, se permite la reunión de un máximo de 50 personas o 50% de la capacidad de una sala de cine.

Debido a la limitación de ocupación para evitar contagios por covid-19, los organizadores del Festival de Cine Latino de Chicago se dieron a la tarea de reinventar el festival y ofrecer una versión híbrida. El resultado serán tres proyecciones al aire libre en un autocine y 81 películas accesibles en línea.

‘Destinos al Aire’, el gran despliegue cultural organizado por la Alianza de Teatros Latinos en Chicago, que se vivió al aire libre desde el estacionamiento de ChiTown Movies (2343 S. Throop St.) en el otoño de 2020 fue el modelo a seguir para realizar los eventos principales del festival de cine en persona.

Con sede en el barrio de Pilsen, el ChiTown Movies ofrece la pantalla grande, un estacionamiento con capacidad para más de 100 automóviles y todas las comodidades necesarias para realizar un autocine.

“Pensamos en cómo le damos a la gente la oportunidad de salir de casa sin promover la propagación del virus y en un autocine pueden reunirse y verse bajando la ventanilla de su auto, escuchar el audio de la película desde su coche en una emisora de radio AM, pedir comida desde su auto. Es una alternativa que se ha hecho muy popular durante la pandemia”, explicó Vargas.

Además de la presentación del largometraje ‘Women is Losers’ de la directora Lissette Feliciano, durante el evento de apertura al aire libre, se proyectarán el documental ‘Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It’ sobre la vida de la bailarina, cantante y activista puertorriqueña Rita Moreno el 12 de abril, y la comedia puertorriqueña ‘El cuartito’ durante la celebración de la clausura del festival de cine, el 17 de abril.

En cada automóvil se permitirán hasta seis ocupantes y el boleto de entrada por auto será de $55 o $44 para miembros de ILCC. El público deberá portar una mascarilla y mantener una distancia física.

Cine desde la comodidad de tu hogar

El festival de cine arrancará con un autocine o ‘drive-in’ para la noche de la inauguración, el 8 de abril, y continuará virtualmente a través de la plataforma en línea que lanzó CLFF en 2020.

En 2020, las butacas de las salas de cine se quedaron vacías y se realizó el festival virtualmente a través de Eventive, una plataforma en línea que permitió el acceso a las ofertas cinematográficas a los residentes en Illinois. Tras el éxito de la versión virtual del festival en Illinois, este año se extenderá el acceso a residentes de Michigan, Wisconsin, Iowa, Indiana, Minnesota e Illinois. Esta plataforma se podrá acceder a través de la página en línea del Festival de Cine Latino de Chicago (chicagolatinofilmfestival.org/films). El público tendrá 24 horas para ver su selección en línea después de pagar $12 para acceder el portal. Habrá un descuento para miembros del ILCC, estudiantes y personas de la tercera edad, quienes tendrán acceso a las ofertas de cine por $10.

“Lo que nunca cambiará es la esencia del festival, que es tener lo mejor y lo más reciente y representativo de nuestro cine e historias que hablen de nuestra gente y reflejan la cinematografía contemporánea de nuestros países”, resaltó Vargas.

Según Vargas, la pandemia no impactó el flujo de trabajo de los creadores de películas extranjeras. De hecho, este año pudieron asegurar la presencia de películas originarias de países latinoamericanos que a veces no logran conseguir, como de El Salvador y Bolivia.

“Algunos ya habían grabado en 2019 o terminaron de filmar antes de la pandemia y aunque todo se paralizó, editar se puede hacer con medidas muy cautelares y un personal limitado”, explicó Vargas.

Cine para todos los gustos

Durante el festival, se ofrecerán comedias, dramas, documentales y hasta películas de suspenso provenientes de México, Perú, Argentina, Colombia, Honduras, Nicaragua, Haití, Paraguay, Brasil, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Portugal y España. Habrá un total de 44 largometrajes y 37 cortometrajes. Todas las películas ofrecerán subtítulos para animar a un público diverso a explorar las historias de estos directores latinoamericanos.

Con el propósito de ofrecer un panorama representativo de la familia latina, multinacional y multirracial, la cartelera del cine incluirá tres documentales, de Brasil, Colombia y Haití, sobre la comunidad afrolatina, y una película sobre la experiencia asiática y latina desde Ecuador.

Además, Vargas señaló que 40% de las producciones cinematográficas son hechas por mujeres.

“El papel que juega la mujer, como la responsable número uno del proyecto, es muy significativo porque el cine de Hollywood es una industria macho a diferencia a nuestro festival”, dijo Vargas.

Entre las atracciones principales del festival está la oportunidad de conocer a los directores, y en algunas ocasiones a los protagonistas de las películas. Como medida de precaución ante la pandemia, se ofrecerán charlas virtuales con algunos de los directores inmediatamente después de la película y se realizarán presentaciones virtuales de las películas por sus directores a través de la página en línea y las redes de la organización.

A diferencia de los proveedores de películas más populares en línea, Vargas recalcó que “el enfoque de nosotros es ofrecer cine donde la cultura es primordial y se hace con compasión y el corazón por gente que le pone el alma para que nuestras historias no se queden ocultas”.

“Tenemos la esperanza de que para la primavera del 2022 se pueda volver a los teatros o quizás podamos hacer una conjugación, una parte virtual y otra en los teatros”, resaltó Vargas.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al Chicago Community Trust, la Field Foundation of Illinois y el Lenfest Institute for Journalism/Facebook Journalism Project. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.