Activaron “Excelsior Pass” para acceder a eventos masivos en Nueva York

“Excelsior Pass”, el pasaporte anti COVID-19 de la gobernación de Nueva York, ya es una realidad a la hora de mostrar fácilmente que una persona ha sido vacunada o ha tenido resultados negativos en las pruebas recientes del virus, uno de los requisitos para asistir a eventos en el estado.

Esta aplicación servirá como un comprobante almacenado en los teléfonos inteligentes, donde cada prueba mostrará un código QR seguro. “Excelsior Pass Wallet” es similar a la tarjeta de embarque de una aerolínea.

El uso del “pasaporte anti COVID-19” es de uso gratuito y voluntario que agilizará los trámites de entrada a cualquier evento masivo en Nueva York.

El Madison Square Garden comenzará a usar la tecnología la próxima semana, anunció la gobernación del estado. Otros lugares de arte, entretenimiento y eventos masivos también utilizarán el sistema.

Esta idea fue desarrollada con Digital Health Pass de IBM, con un énfasis especial en la privacidad, apuntó Pix11.

Los ciudadanos interesados en Excelsior Pass, puede obtener más información aquí. Y las empresas que quieran ser parte, pueden obtener en la siguiente página: forward.ny.gov/excelsior-pass-business

EXCELSIOR PASS: Getting into sporting events, concerts and other large gatherings is now just an app away.https://t.co/Bft15IDrGk

— News12LI (@News12LI) March 27, 2021