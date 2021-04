Cuomo firma ley para aprobar la marihuana recreacional en Nueva York

El gobernador, Andrew Cuomo, anunció este miércoles que firmó una ley histórica que aceptaría el uso recreacional de la marihuana en adultos, que ya fue aprobada por la mayoría Demócrata del Senado de Nueva York.

Después de años intentando la aprobación, la marihuana recreativa será legal en el estado, que se equipara a 14 otros estados y Washington D.C., que tienen legislaciones similares.

“Éste es un día histórico”, publicó Cuomo en su cuenta de Twitter, anunciando la noticia como “última hora”. Comunicó que esta decisión “crea la eliminación automática de antecedentes penales por marihuana que ahora serían legales”.

#BREAKING: I just signed legislation legalizing adult-use cannabis.

The bill creates automatic expungement of previous marijuana convictions that would now be legal.

This is a historic day.

I thank the Leader and Speaker and the tireless advocacy of so many.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021