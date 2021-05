Hay trabajos disponibles, a menos que los políticos los eliminen

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A toda la gente joven que esta allá afuera y que no está segura sobre cómo empezar una carrera con éxito por sí misma, esta es mi historia. No hace mucho tiempo yo me sentía como ustedes. Hoy soy electricista industrial y trabajo con MKD Electric. Gano buen dinero con beneficios y existe un camino claro para avanzar en una carrera.

Yo crecí en Chicago. Luego de terminar la secundaria no estaba seguro de qué iba a hacer o por dónde empezar. Muchos de mis amigos y gente joven de mi barrio tomaron caminos destructivos.

Trate de no meterme en problemas, llevando una vida normal. Pero no sabía cómo hacer para salir del círculo que solo me permitía ganar un salario mínimo y vivir de cheque a cheque. Quería lograr más pero no sabía a dónde ir.

Y fue cuando me enteré del programa de entrenamiento laboral llamado ‘Community Builders Program’. Me registré y tomé el curso de 12 semanas totalmente gratuito. Pude aprender los conocimientos básicos sobre la industria de la construcción y específicamente en el ámbito de la electricidad. La mejor parte del entrenamiento fue que había un trabajo esperándome para empezar apenas me graduara.

Puede ser muy difícil para las minorías acceder a los trabajos en la industria de la construcción, pero Community Builders Program me abrió el camino. Aproveché esta oportunidad. Nadie me regaló nada. Pero estoy agradecido de que se me haya brindado esta oportunidad para probarme a mí mismo y descubrir mis habilidades.

Estoy escribiendo esta carta por dos razones.

Primero, quiero que la gente joven de las comunidades menos favorecidas sepa que hay una oportunidad para ellos. Busquen el programa Community Builders que puede servirles de su pista de despegue.

También estoy escribiendo esta carta porque me he enterado de que los políticos en Springfield están eliminando oportunidades creadas por el programa de entrenamiento para la construcción llamado Community Builders Program por medio de la ley de la Cámara de Representantes 3437 (HB 3437). HB 3437 evitaría que las compañías contraten a los graduados de este programa Community Builders, como ha sido mi caso.

Es muy difícil de creer que el futuro de este programa sea incierto. Me ha ayudado tanto a mí y a muchas mujeres, latinos y afroamericanos.

Alcanzar el éxito tiene que ver con esa primera oportunidad que se nos ofrece para probarnos y demostrar lo que podemos hacer. Espero que Community Builders continúe existiendo por muchos años más. Por favor llame al legislador, patrocinador principal de esta legislación en el Senado, el senador Hastings, al teléfono 815-464-5431 y pídale que no permita que el Senado vote por esta ley HB 3437 tan destructiva. La ley HB 3437.