Alientan a venezolanos en Illinois a solicitar el TPS

Los esposos venezolanos Melisa Heredia y Luis Castro han trabajado de manera voluntaria en varias jornadas de orientación y apoyo a venezolanos en Illinois que buscan solicitar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). Las actividades han sido organizadas por la Alianza de Venezolanos en Illinois (IVA).

Heredia y Castro recibieron entrenamiento de abogados pro bono que trabajaron en IVA, ambos se prepararon para ayudar a sus compatriotas elegibles con el llenado de las formas para solicitar el programa. Ellos ya enviaron su solicitud, el pasado 26 de marzo.

No estaba en los planes de Heredia y Castro quedarse a vivir en Estados Unidos. “Vinimos con la intención de ver a un hijo que tenemos aquí estudiando ‘business’, como ya lo habíamos hecho anteriormente, porque ya teníamos tres años haciendo la misma acción”, mencionó Castro a La Raza.

Tanto Heredia como Castro son abogados en su país. Ella fue gerente del Banco BBVA durante 22 años y él trabajó en el área jurídica de la empresa Petróleos de Venezuela, por 15 años.

Los esposos tuvieron que recurrir al proceso de extensión de estadía en sus visas en dos ocasiones, primero cuando surgió la pandemia del coronavirus y la segunda vez porque tanto Castro como su hijo se infectaron de covid-19.

Esperando la segunda extensión para no quedar en condición de indocumentados, el gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos y fue así como la familia decidió acogerse al programa, señaló Heredia. “Nosotros ya tenemos la solicitud en proceso, ya nos llegó por correo donde ellos nos dicen que ya está nuestro caso en estudio”.

“Ha sido una vuelta de 360 grados dejar todo allá, sin más nada que con tu maleta y que te hayan cambiado las ideas y con la esperanza de poder mantenernos, pero a la vez dar una ayuda a todos los venezolanos que de una u otra manera requieren nuestro apoyo”, dijo Castro.

La administración del presidente Biden otorgó el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) a venezolanos que residen en Estados Unidos, en un proceso que comenzó el 9 de marzo de 2021.

El anuncio del programa que beneficia a los venezolanos surgió a menos de dos meses de la llegada de Biden a la presidencia. Durante su campaña, Biden había prometido otorgar el TPS a los venezolanos en sus primeros 100 días de gobierno.

Se estima que este alivio migratorio podría beneficiar al menos a 320,000 venezolanos quienes podrían solicitar ese amparo migratorio que los libra de la deportación y les permite tener un permiso de trabajo temporal.

El TPS tendrá una validez de 18 meses que podría ser renovable. No otorga camino a residencia legal o ciudadanía.

El proceso para solicitar TPS inició el 9 de marzo y culmina el 5 de septiembre de 2021. Los interesados estarán sujetos a una investigación de antecedentes criminales.

Venezuela se une así al listado de países bajo el TPS, como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Sudán y Haití, por mencionar algunos.

La tarifa para el trámite completo del TPS es de $545.

El gobierno de Estados Unidos otorga TPS provisional a inmigrantes cuyos países de origen han sido afectados por conflictos armados o desastres naturales o no pueden garantizar el regreso seguro de sus ciudadanos.

La renovación podría estar en juego

En respuesta al flujo de venezolanos que empezó a llegar a Chicago y a otros lugares de Illinois en 2014 y 2015 y con el propósito de ayudarlos a establecerse en ese estado, nació la Alianza de Venezolanos en Illinois (IVA), cuenta su fundadora y directora Ana Gil García.

Venezolanos ciudadanos y residentes ya radicados por muchos años en Chicago decidieron unirse para trabajar de manera voluntaria en esa organización sin fines de lucro.

Ayudan a sus connacionales con jornadas informativas y asesoría legal, les proporcionan artículos de primera necesidad y brindan ayuda humanitaria a Venezuela.

Ahora están enfocando todos sus esfuerzos en ayudar a los venezolanos establecidos en Illinois a solicitar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Se estima que la población venezolana en el estado de Illinois suma al menos 17,000 familias, según IVA.

La mayoría de la comunidad venezolana en Illinois está establecida en Chicago y en las ciudades de Elgin, Aurora y Joliet, por ser lugares con compañías de manufactura con variedad de fuentes de empleo y porque el nivel de vida es menos costoso que Chicago, mencionó Gil García a La Raza.

IVA tiene previsto hacer una jornada de orientación y apoyo a los venezolanos en Illinois que buscan solicitar el programa de TPS el próximo 24 de junio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que hay 320,000 venezolanos elegibles para el TPS en el país.

Gil García dice que están alentando a que más venezolanos en Illinois soliciten el programa a fin de que puedan renovarlo en el futuro y que no esperen el último minuto para realizar el trámite. “Un funcionario de DHS nos dijo que si no se logran al menos 200,000 solicitudes de TPS, los venezolanos no tendrán la misma facilidad que tienen los haitianos o los salvadoreños de pedir al Congreso una renovación del TPS, por eso es que estamos empujando, haciendo todo lo posible para que la gente aplique al TPS”.

Hay algunos venezolanos que no se deciden a iniciar el proceso por varios factores, por ejemplo que ven al TPS como algo muy temporal y que no los lleva a la residencia ni ciudadanía o por el temor de salir de las sombras al proporcionar su información personal a la agencia federal. Otros sí están interesados, pero esperan al último minuto para solicitar el programa.

Iniciativa legal no incluiría a tepesianos venezolanos

La denominada Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021 (Dream and Promise Act) beneficiaría con la legalización migratoria a los amparados bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a los acogidos con el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS) así como para los beneficiarios de Salida Forzada Diferida (DED).

Alrededor de 411,000 beneficiarios de TPS residían en los Estados Unidos en octubre de 2020, según el Consejo Americano de Inmigración (AIC).

Ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y recientemente Venezuela ha sido beneficiado con el TPS.

Pero de convertirse en ley, esa propuesta dejaría fuera a los nuevos TPS venezolanos porque la iniciativa solo incluye en el esquema de solicitud de residencia a quienes eran elegibles para TPS en 2017. El alivio a los venezolanos les fue otorgado apenas en 2021.

Los beneficiarios del TPS y del DED también tendrían que haber residido en Estados Unidos durante tres años antes de la promulgación del proyecto de ley.

Luchan por propuesta bipartidista

Líderes y organizaciones venezolanas a nivel nacional vienen abogando para que se apruebe la iniciativa SECURE Act (Safe Environment from Countries Under Repression and Emergency Act o Ley de Ambiente Seguro para Países bajo Represión y Emergencia), que podría crear un camino hacia la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía para los venezolanos.

Esta iniciativa impulsada, por el senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen ayudaría a amparados con el TPS de varios países. Líderes y activistas venezolanos se movilizan para conseguir el respaldo republicano porque buscan que sea una propuesta bipartidista a fin de que tenga más opción de ser aprobada.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al Chicago Community Trust, la Field Foundation of Illinois y el Lenfest Institute for Journalism/Facebook Journalism Project. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.