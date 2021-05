Chilangas radicadas en Chicago se disputan la curul de diputado migrante de la Ciudad de México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En las elecciones legislativas mexicanas del 6 de junio de 2021, hay 11 candidatos chilangos migrantes que se disputan el cargo de diputado migrante en el Congreso de la Ciudad de México.

Tres aspirantes chilangas establecidas en Chicago, Illinois, que se disputan la curul migrante expusieron sus propuestas y posiciones con el fin de que los potenciales votantes ejerzan su derecho a voto de manera informada.

Todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, originarios de la Ciudad de México, que residan fuera de su país, cuenten con su credencial para votar vigente y estén inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto en los sufragios del próximo 6 de junio.

Según el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de los 11 candidatos para diputado migrante, cuatro son hombres y siete son mujeres. Tres de ellas radican en Chicago, Illinois: Sandra Choreño del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Diana Reyes del Partido del Trabajo (PT) y Nancy Oviedo Camacho del Partido Encuentro Solidario (PES).

Nancy Oviedo del Partido Encuentro Solidario (PES)

Oviedo es migrante desde hace 20 años. Antes de emigrar a Estados Unidos y de establecerse en Chicago en 2009 vivió en España y Canadá.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Trabajó para Conecting Immigrants Network en Chicago como coordinadora de organizaciones de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos de 2013 y 2016. Colaboró en la Coordinación General de Relaciones Internacionales del Gobierno del Distrito Federal entre 2010 y 2012. Actualmente es presidenta del Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social A.C., entre otros cargos.

Dentro de su plataforma política Oviedo dijo que buscará restituir la línea de atención al migrante. “Nosotros queremos restituir y fortalecer legislativamente todo lo que son los programas de gestión, restituir el área de atención a la comunidad migrante donde quiera que esté, no sólo en Estados Unidos sino en el mundo”.

Para Oviedo, la línea debe dar atención emocional, jurídica, medicina a distancia y asesoría en la gestión de trámites y servicios a todos los capitalinos que están afuera y tienen familia en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es una ciudad global y ha firmado acuerdos de hermanamiento con muchas ciudades en el mundo, pero para Oviedo esas herramientas desde la década de 1990 han sido realmente simbólicas. “Yo fui testigo de acuerdos que se firmaron, ratificaron y quedaron en letra muerta. Estos hermanamientos deben generar muchas acciones globales e intercambios culturales, intercambios deportivos, intercambios culinarios, intercambios de ciencia y tecnología, queremos hacer de la Ciudad de México en serio una ciudad global”.

Y por último dice que escuchará todas las propuestas y voces de los capitalinos donde quiera que estén.

Sobre por qué los electores chilangos tendrían que elegirla como diputada migrante, Oviedo respondió: “Tengo experiencia, tengo 20 años en el servicio público, sé cómo se trabaja en el Congreso, he sido asesora de diputados, sé que es una reforma de ley, sé que es un punto de acuerdo, sé cómo se negocia dentro del Congreso, sé cómo hay que cabildear ahí”.

Sandra Choreño Rico del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Choreño tiene cinco años como migrante en los Estados Unidos, y reside en Chicago, Illinois.

Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Trabajó en la administración pública federal, en la subsecretaría de enlace legislativo. Fundó en Chicago una plataforma virtual que se llama Efecto Violeta que tiene un programa de radio en el que trata temas de género, migración y derechos humanos.

Dentro de la plataforma política de Choreño está el fortalecimiento institucional y poner la voz del migrante en el Congreso local y en las instituciones locales.

Otro aspecto clave en sus propuestas es el tema de los migrantes en retorno. “Queremos un fondo de migrante en retorno, sobre todo para los migrantes deportados, que este fondo sea trimestral, para que la persona que regresa pueda adaptarse al entorno al regresar a México”.

También propone analizar los recursos y programas que ya existen para los migrantes a fin de ver cuáles se deben fortalecer y cuáles reorientar. Reforzar los derechos políticos electorales de los migrantes y trabajar en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Trabajará para que la Ciudad de México haya convenios con las embajadas y con los consulados, para que los capitalinos en el exterior conozcan, ejerzan y exijan sus derechos. “Estamos muy comprometidos con las causas de los derechos y nosotros creemos que los migrantes no somos ciudadanos de segunda sino que merecemos precisamente tener una voz y que no somos nada más remesas sino que también aportamos a nuestro país y esta es una oportunidad que no debemos perder”, señaló Choreño.

Sobre por qué los electores tendrían que elegirla como diputada migrante, Choreño respondió: “No se puede improvisar, no somos activistas de ocasión, nosotros tenemos ya bastante tiempo trabajando con la comunidad. Nosotros tenemos que llegar a cabildear con partidos políticos, va ser sólo un diputado migrante en el Congreso, se necesita fuerza, conocimiento, pero sobre todo convicción y la tenemos”.

Diana Reyes del Partido del Trabajo (PT)

Reyes emigró desde México a Estados Unidos en 2004, desde esa fecha se estableció en Chicago, Illinois.

Forma parte del Observatorio Binacional de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., coordinado por el Dr. Daniel Tacher. En 2012 y 2015 fue consejera electoral propietaria del distrito 18, en Iztapalapa, por mencionar algunos cargos.

Dentro de las propuestas de Reyes está el lograr que se reduzca el monto de las comisiones de los bancos mexicanos en lo que respecta a las remesas. “Esta ‘mal ley’ llamada Banco de México sólo benefició a los bancos, no los tocó y ahorita con el boom de las remesas, los bancos están en apogeo económico y para nada se está beneficiando a los trabajadores migrantes que están mandando su dinero hacia México”.

Reyes dice conocer de cerca la lucha por los derechos de los inmigrantes, recuerda que fue indocumentada y de llegar a la diputación migrante buscará cabildear hasta lograr una legalización de los 11 millones de indocumentados.

Reyes es de la idea de que hay que humanizar los consulados y las embajadas de todo el mundo, lo que significa que “hay que replantearlas, modernizarlas y sobre todo que no sea sólo para gestionar documentos sino que estamos planteando que se transformen en defensorías integrales para el migrante”.

La aspirante Reyes también buscará promover la cultura de la Ciudad de México hacia Estados Unidos y el mundo. “Actualmente los hacen las embajadas y los consulados pero queremos que sea más directo, más eficaz, que llegue esa cultura a los rincones donde están nuestros chilangos. Y promover un intercambio cultural binacional para niños y adolescentes de México hacia Estados Unidos y viceversa, el cual tenga un enfoque tecnológico, educativo, que sea bilingüe y tenga la participación del gobierno central y la iniciativa privada”.

Sobre por qué los electores tendrían que elegirla como diputada migrante, Reyes respondió: “No tengo ninguna intención de llegar a la diputación por proyectos personales o por vivir del erario mexicano, eso no me satisface, lo que me satisfice para mí es poder contribuir a la sociedad para hacer cambios por medio de estas propuestas y sobre todo que podamos ser primeramente el oído y posteriormente la voz hacia el Congreso de la Ciudad de México porque necesitamos una voz. No vamos a llegar a levantar manitas, vamos a llegar directamente a proponer nuestras propuestas.”

Portal Chilango

Para más información sobre estos comicios visite el Portal Chilango en www.votochilango.mx.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al Chicago Community Trust, la Field Foundation of Illinois y el Lenfest Institute for Journalism/Facebook Journalism Project. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo periodístico.