“Queremos justicia, no era justo para él morir así”, dice amiga de Christopher Torrijos

Christopher Torrijos, de 26 años y residente del barrio de La Villita, fue asesinado a tiros afuera del estacionamiento de una tienda Jewel-Osco en la cuadra 1300 S. Canal en South Loop el pasado 16 de septiembre.

María Vega, madre de la víctima, dice que ha pasado un mes de la muerte de su hijo y hasta ahora no hay nadie detenido por la Policía de Chicago.

Vega afirma que hay videos que circulan en las redes sociales donde se ve cuando Christopher fue mortalmente atacado y baleado. Ella exige el arresto de quienes lo mataron.

Uno de los videos al que la madre del fallecido hace referencia fue colgado en la red social Twitter de la cuenta Chicago District 9 Scanner. En el video se ve a Christopher Torrijos junto a una mujer que es empujada por un hombre de camiseta negra. Torrijos le hace frente al atacante y le dice que él era “neutron”, que no era pandillero.

SlangDefine.org, un diccionario de jerga en inglés, define ‘neutron’ como una palabra del argot callejero de Chicago que alude a alguien que no pertenece a una pandilla.

Según las imágenes del video, un sujeto con una camiseta negra le dio un puñetazo a Torrijos dando pie a una pelea y luego otra persona involucrada en la riña le disparó a Torrijos. El hombre fue trasladado al hospital Stroger en donde después fue declarado muerto.

Hacen vigilia

Con playeras negras que decían “Families seeking Justice”, familiares y amigos de Christopher Torrijos llevaron a cabo una vigilia afuera del estacionamiento del citado supermercado para conmemorar la memoria del joven y exigir justicia, el sábado 16 de octubre al mediodía.

Familiares y amigos que asistieron a la vigilia dijeron que no quieren que el asesinato de Torrijos quede impune.

Cuando a María Vega se le preguntó qué es lo que la Policía de Chicago le ha dicho con respecto al caso de su hijo, ella dijo que prácticamente nada. “La policía se ha comunicado conmigo dos veces nada más, y eso porque la segunda vez yo llamé para saber qué era lo que estaba pasando. La policía me dijo que ya había una orden de arresto contra una persona pero de un día para acá no nos han avisado nada, no nos han dicho nada del caso”.

Vega, residente de La Villita y madre de cuatro hijos, no entiende por qué la policía no está haciendo nada si, afirma, hay evidencia en los videos que están circulando en las redes sociales donde se ve a los presuntos asesinos.

Vega dijo a La Raza que su hijo estaba con sus amigos festejando el Día de la Independencia de México el pasado 16 de septiembre. “En el video se ve a Christopher que estaba tratando de evitar una pelea y él les dijo claramente a esas personas que él no era pandillero, que él era ‘neutron’. Como madre lo que quiero es justicia y que atrapen a esas personas que le hicieron daño a mi hijo. Quiero que los encierren porque como dije no nada más le hicieron daño a mi hijo, le hicieron daño a otras personas”.

Olivia Camargo era la mejor amiga de Christopher Torrijos. Ambos estudiaron en la secundaria Little Village y trabajaron juntos. Ella estaba con Torrijos cuando murió asesinado a balazos.

Camargo, de 26 años, recuerda a Torrijos como una persona feliz y que no le gustaba estar enojado. “No le gustaba la confrontación, problemas, pleitos ni peleas, pero ese día Chris salió del carro porque miró que el de la camiseta negra ya estaba agresivo y miró que me empujó, Chris sólo quería proteger a sus amigos, él era así, un protector”.

“La violencia en Chicago es ‘crazy’, es horrible y a veces es más horrible cuando los policías piensan que toda esta ‘matadera’ es cosa de ‘ganga’. Pero Chris no era pandillero, no le gustaba nada de eso.Queremos justicia, no era justo para él morir así y los policías tienen que hacer más, no necesitan decir que fue otra ‘matadera’ aquí en Chicago. No era justo para él”, dijo Camargo.

La Raza solicitó una actualización sobre el caso Torrijos al Departamento de Policía de Chicago. En respuesta a la petición, las autoridades indicaron en una declaración que en el incidente ocurrido en el estacionamiento de una tienda de alimentos en la cuadra 1300 S. Canal, el 16 de septiembre alrededor de las 11: 44 pm, un hombre de 26 años sufrió una herida de bala en la mandíbula. Luego, señala que la víctima fue trasladada al hospital Stroger donde fue declarada muerta y que el video [que ha circulado] muestra que la víctima estuvo involucrada en un altercado físico con dos hombres desconocidos. La policía también indicó en su declaración que, durante este altercado, uno de los agresores sacó una pistola y le disparó a la víctima y añadió que no hay delincuentes bajo custodia pero que los detectives del área tres están investigando.

