Indocumentada mexicana con cirrosis hepática necesita trasplante de hígado para sobrevivir

Una inmigrante mexicana está peleando una dura batalla contra la cirrosis hepática no alcohólica. Elisa Andrade no tiene seguro médico pero tiene la esperanza de juntar el dinero que necesita a través de una página de GoFundMe que ha abierto para cubrir el costo del trasplante de hígado que necesita para seguir con vida.

Andrade ha trabajado para diferentes agencias temporales e imprentas locales desde que emigró de Guanajuato, México, a Estados Unidos hace 17 años. Ella como madre soltera decidió emigrar para darles un mejor futuro a sus hijos que viven en su país. Andrade no tiene familia en Chicago y es residente de La Villita, barrio en el suroeste de la ciudad predominantemente mexicano.

Busca apoyo de la comunidad

En 2019, la mujer tuvo un accidente en el trabajo, se cayó y se fracturó la espalda baja. Los médicos, tras realizarle varios exámenes, le detectaron un tumor en la espalda alta y también le diagnosticaron cirrosis hepática. “Me detectaron la cirrosis hace dos años, pero no se había desarrollado, nunca me había fallado el hígado”, dijo Andrade a La Raza.

A Andrade la operaron para extraerle el tumor de la espalda con éxito. Sin embargo, la cirrosis que padece ha ido empeorando. “Se me llena el estómago de agua y para que no me ahogue con el líquido duermo con una almohada especial. Ahora ya no se queda el agua sólo en el estómago, se va al pulmón, me dijo el doctor que eso era ya algo más delicado”.

Según Andrade, él médico le ha dicho que para la cirrosis que padece ya no hay tratamiento por lo que la solución sería hacerse un trasplante de hígado. “Tengo que hacerme un trasplante de hígado, ya no hay tratamiento, sólo me dan diuréticos para ayudar a sacar un poco el agua del estómago. Necesito $400,000 para poder realizar el trasplante, para poder hacer la cirugía”.

Recientemente, Andrade cobró notoriedad cuando alzó su voz en defensa de sus compañeros de trabajo porque no les pagaban o habían recibido cheques sin fondos de Center Staffing de La Villita. Ya no trabaja para ellos.

Con lo delicado de su salud Andrade ha tenido que seguir trabajando en otras agencias temporales, pero no lo hace seguido porque dice que se ahoga y se siente débil.

Cada 15 días o cada tres semanas tiene que internarse en el Hospital Stroger para que le hagan chequeos y le extraigan el líquido del estómago y de los pulmones.

“Hay familiares que fallecieron de esa enfermedad de jóvenes, me dice el médico que puede ser hereditario o por medicamento”, señala Andrade, quien también padece diabetes y presión alta.

La persona que le renta un cuarto ha sido su “ángel” y le ha ayudado en todo, cuenta Andrade. “El señor Francisco Nieves me renta un cuartito, es él quien me apoya, él es el que me firma una carta para darle al hospital donde consta que no trabajo y de hecho a veces le hago la lucha de ir uno o dos días a la agencia temporal, pero me agito mucho. El señor siempre me ha llevado al hospital y cuando estuve operada siempre me ha ayudado con la comida y el alojamiento”.

Elisa pensaba regresar a México pero todo cambió cuando le descubrieron la cirrosis. “Si me voy sé que allá no voy a poder con nada, si regreso sólo les daría problemas a mi familia, no van a tener de dónde ayudar, se me hace más difícil allá. Yo no me quiero morir, yo quiero volver a ver a mis hijos”, dice la mujer con desolación.

Usted puede ayudar

Andrade, de 54 años, con la ayuda de sus amigos ha abierto una página de GoFundMe. El dinero recaudado será para cubrir los costos del trasplante de hígado que necesita para salvar su vida. Si quiere ayudar visite www.gofundme.com/f/help-elisa-get-surgery-immediatily.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.