Padre quiere que se aclare porqué su hija fue hallada ahorcada en una celda de la Policía de Chicago

Una familia de Chicago llora la muerte de Irene Chávez, veterana del Ejército, y busca respuestas después de que ella fue encontrada colgada en una celda del Tercer Distrito del Departamento de Policía de Chicago, el 18 de diciembre. Chávez fue arrestada por un delito menor en Jeffery Pub, un bar gay en el barrio de South Shore.

Han pasado más de 10 días de la muerte de Chávez, de 33 años, y su familia dice que no sabe casi nada sobre las circunstancias de su arresto, de qué lo provocó y sobre cómo es que aparentemente se suicidó estando bajo custodia policial.

Los padres de la fallecida, Cynthia y Daniel Chávez, dicen que su hija estaba en el bar Jeffery Pub cuando fue arrestada por simple agresión. Irene fue puesta en una celda del Tercer Distrito del Departamento de Policía de Chicago en el barrio de Grand Crossing en el sur de la ciudad.

Las autoridades encontraron a Irene Chávez colgada en lo que consideran un presunto suicidio en esa estación policial, el 18 de diciembre de 2021. Chávez fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Chicago en condición crítica. Horas después fue declarada muerta en ese hospital.

La familia de Irene Chávez se reunió el pasado lunes afuera de la estación de policía en el 7040 S. Cottage Grove Ave. para levantar su voz en busca de respuestas.

Iris Chávez, hermana de la veterana, dijo que la policía le dio un informe redactado la mañana en que murió su hermana. Dice que le dijeron que ella se había ahorcado con una camisa.

Irene Chávez sirvió en el Ejército en Afganistán. Después de que dejó la milicia se mudó de Texas a Chicago y estuvo desempeñándose en varios trabajos, ella aspiraba a dedicarse a establecer jardines urbanos y granjas urbanas para las comunidades afroamericanas y latinas.

Más preguntas que respuestas

Después de la conferencia de prensa del lunes, los Chávez levantaron un pequeño altar con fotografías, velas y adornos navideños en memoria de Irene, quien era de raíces latinas y parte de la comunidad LGBTQ.

“Si esto fue un suicidio, ¿por qué la policía no lo impidió? ¿Por qué [ella] no pudo telefonear a sus seres queridos? ¿Necesitaba servicios de salud mental? ¿Por qué no estaba protegida? ¿Hay pruebas de video de que uno o más oficiales no la lastimaron…?”, se pregunta la familia y lucha en busca de respuestas.

El padre de Irene, Daniel Chávez, le pide a la Policía de Chicago que diga la verdad sobre lo que realmente pasó ese día “porque estamos viendo que no hay nada todavía y eso es lo único que estamos buscando ahorita, la verdad”.

Ante la pregunta sobre lo que dice la policía sobre el caso de su hermana después de que la encontraron ahorcada y la llevaron al Centro Médico de la Universidad de Chicago, Iris Chávez respondió a La Raza que la policía sólo ha dicho que lamentablemente encontraron a su hermana inconsciente colgada de la camisa en la estación de policía, que no tienen más detalles y que hay una investigación abierta. “Me dieron su número en un pedazo de papel y nunca más volvimos a saber de ellos”.

Iris y su familia quieren que la policía diga lo que realmente ocurrió. “Quiero que los dos oficiales digan lo que sucedió ese día y quiero que coincida con cada pieza de evidencia, incluida la vigilancia y la cámara corporal antes de llegar a la ambulancia”.

Irene Chávez tenía 33 años cuando falleció mientras estaba bajo custodia de la policía de Chicago. (Cortesía Familia Chávez)

Daniel Chávez dijo que su hija le comentó que tenía muchos planes a futuro y que estaba bien de salud, por lo que no cree que se haya suicidado como dice la policía. “Ultimadamente, sí tenía como depresión, estuvo como en un centro como hospital en recuperación donde la estaban ayudando a ella. Yo había hablado con ella como hace dos semanas y me estaba diciendo que estaba bien, que estaba mejor ya. Ella me estaba platicando, tenía ambición de hacer muchas cosas. Por eso… yo no creo que ella se haya suicidado”.

A Irene Chávez le sobreviven sus padres Daniel Chávez, natural de Jalisco, México, su madre Cynthia, originaria de Chicago, y sus dos hermanos.

“Dicen los de la policía que no saben lo que haya pasado, les pregunté si alguien la estaba vigilando pero nadie me dijo nada”, señaló Chávez a La Raza.

Iris Chávez recuerda a su hermana como un ser humano hermoso y fuerte que practicaba deportes y que quería comenzar una granja autosostenible para la comunidad. Dice que era muy graciosa y la extraña.

¿Qué dice COPA?

La Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA) recibió una notificación de un intento de suicidio por parte de Irene Chávez en una Oficina Táctica del Tercer Distrito el 18 de diciembre de 2021 a las 3:20 am. Luego, Chávez fue trasladada al Centro Médico de la Universidad de Chicago en condición crítica. Posteriormente, la COPA recibió una notificación actualizada de que Chávez falleció a las 11:30 am.

COPA ha obtenido imágenes de la cámara corporal del arresto inicial de Irene Chávez, pero según un comunicado se indicó en parte que “en este momento, no hay vigilancia por video de Chávez en la Oficina Táctica del Tercer Distrito de la Policía donde ocurrió el presunto intento de suicidio; sin embargo, COPA continuará realizando su investigación para determinar si el video captura el presunto intento de suicidio y las acciones de los agentes inmediatamente después”.

La COPA se ha puesto en contacto con la familia de Irene Chávez e indicó que proporcionará actualizaciones a medida que avance la investigación. “La investigación de COPA sobre este incidente está en curso y una vez concluida, se publicará el informe resumido de la investigación de acuerdo con la Ordenanza Municipal”, se lee en la misiva de COPA.

