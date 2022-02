Apoyo y oposición en Chicago al proyecto de desarrollo en La Villita que incluirá al nuevo Hospital St. Anthony

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un innovador proyecto en La Villita tiene a algunos de los residentes de ese barrio preocupados ante un posible desplazamiento urbano, pero quienes apoyan el desarrollo aseguran que traerá oportunidades de trabajo, educación, recreación y negocios a la comunidad.

Se trata de Focal Point Community Campus, un desarrollo de $700 millones de uso mixto de 30 acres que incluirá al nuevo Hospital St. Anthony, una escuela vocacional, una guardería, un mercado comunitario, restaurantes, comercios minoristas, campos deportivos, un teatro y más.

El Ayuntamiento de Chicago aprobó el desarrollo de uso mixto de 30 acres en La Villita el miércoles 26 de enero de 2022.

Chicago Southwest Development Corp. (CSDC) es una organización sin fines de lucro creada para administrar el proyecto, la cual está dirigida por el presidente y director ejecutivo del Hospital St. Antony, Guy Medaglia.

La ubicación del desarrollo es en el antiguo sitio de la Washburne Trade School en la calle 31 y la avenida Kedzie. Los desarrolladores dijeron que el proyecto podría transformar a toda la comunidad.

Focal Point Community Campus se financiará a través de subvenciones, donaciones y préstamos.

El entonces alcalde Richard M. Daley presentó por primera vez en 2009 la idea de reubicar al Hospital Saint Anthony en el antiguo sitio de Washburne, según el diario Chicago Tribune.

Este sería el primer desarrollo de uso mixto de su tipo que brindará a las comunidades de La Villita y North Lawndale una amplitud de servicios en beneficio de sus residentes. Y se espera que el proyecto genere cientos de trabajos.

Medaglia dijo que el desarrollo traerá una afluencia de empleos y servicios a una comunidad. Sin embargo, algunos residentes se oponen al proyecto porque piensan que puede conducir al desplazamiento de las personas que viven y trabajan en el área.

“Comenzamos este proyecto hace unos 10 años y ha sido el viaje más difícil que he hecho en mi carrera”, dijo Medaglia.

Medaglia enfatizó que el objetivo es agregar servicios y mejorar la calidad de vida mientras se mantiene a las personas en sus hogares y negocios.

Ilustraciones de lo que será el Focal Point Community Campus, un desarrollo de $700 millones de uso mixto de 30 acres ubicado en el antiguo sitio de la Washburne Trade School. (Cortesía CSDC)

El concejal del Distrito 22 Michael Rodríguez dijo a La Raza que todo este desarrollo está concentrado para gente de la comunidad. “La gran parte de la comunidad está de acuerdo de que viene más que un hospital nuevo, también los recursos que vienen como espacios recreativos, espacios educacionales y también oportunidades comerciales para la gente que quiere hacer negocio. [El proyecto] va a brindar esas oportunidades y trabajo para la comunidad. Esto es lo más importante para muchas personas, que habrá muchos más trabajos aquí en la comunidad para la comunidad”.

“Realmente creo que este es uno de esos proyectos que podemos llamar un proyecto de transformación”, dijo Jaime di Paulo, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. “Esta va a ser la puerta de entrada a la innovación, a la educación, al desarrollo de la juventud y a un hospital de primera calidad, esta será la entrada a La Villita…”.

La apertura completa del campus está programada para 2025.

Es probable que el edificio del actual Hospital St. Anthony en Douglas Park se convierta en un centro para personas de la tercera edad.

No todos los residentes apoyan el proyecto

Dolores Castañeda es parte del grupo Lucha por La Villita y residente de ese vecindario. Ella dice que está en total desacuerdo con el proyecto Focus Point Campus, que incluirá al nuevo Hospital St. Anthony, porque piensa que ese hospital no va a ser para la comunidad y que el desarrollo va a provocar el desplazamiento en el área. “Este hospital no va a estar abierto para toda la comunidad sino solamente para gente que tenga aseguranza y que pueda pagar, porque ellos no van a estar ayudando a gente sin documentos, que no tiene aseguranza… Están diciendo que van a mejorar la comunidad, no nos van a mejorar porque quienes se van a mover son los blancos acá y a nosotros nos van a ir desalojando de la comunidad”.

Castañeda recuerda que con su grupo unieron esfuerzos para limpiar el terreno del cual esperaban que hubiera tenido un uso diferente. “Nosotros pusimos resistencia porque queríamos ese espacio para una escuela técnica para los jóvenes que no quieren ir al college y queríamos una guardería y un centro comunitario, pero no se realizó porque el Hospital St. Anthony tiene más poder que unos cuantos de la comunidad”.

Residentes de La Villita se manifiestan en contra del desarrollo Focal Point, alegan que puede provocar desplazamiento de población. (Cortesía Dolores Castañeda)

Únete La Villita, una organización sin fines de lucro que aboga contra los desalojos, los desarrolladores y el desplazamiento, se opone al desarrollo de Focal Point Campus porque cree que no será de beneficio para los residentes del área.

“Tal vez sí se mejore la comunidad, pero va a ser para otros residentes, no para nosotros. Para los que estamos viviendo ahorita en la comunidad sería mejor tener una universidad, una escuela de entrenamiento, clínicas de salud mental… Es lo que necesitamos, pero ellos ignoran nuestras protestas. Pero esa es nuestra posición, estar en contra del desplazamiento de la comunidad”, dijo a La Raza Irma Morales, fundadora de Únete La Villita.

Para Lacourdaire Camargo, del grupo Lucha por La Villita, este desarrollo toma terrenos públicos y dinero público para financiar un desarrollo inmobiliario privado que incluye un hospital privado. “El hospital privado es una huella pequeña de todo el desarrollo. Todo lo cual se financiará principalmente a través de nuestros dólares de impuestos públicos”.

“La privatización de terrenos públicos para intereses privados como el proyecto del hospital, votar por un aumento automático del impuesto a la propiedad acorde con el aumento de la inflación y repartir dinero público para financiar empresas privadas como St. Anthony desplazará a los residentes de clase trabajadora de la zona”, señaló en parte Camargo.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.