Siete personas fueron desplazadas tras incendio en una casa en el barrio de Back of The Yards￼

Chicago.- Cuatro adultos y tres niños fueron desplazados después de un incendio en una vivienda en un vecindario al suroeste de Chicago, el domingo.

Según el Departamento de Bomberos de Chicago, las llamas comenzaron poco después de las 8 am en la cuadra 4600 sur de la calle Wood en el barrio de Back of The Yards.

Se vio una casa con humo denso proveniente del segundo piso. El porche trasero de la casa fue destruido y una pared está a punto de colapsar. Parte del techo también se derrumbó, según los bomberos.

El fuego se inició alrededor de las 9:30 am y no se reportaron heridos.

