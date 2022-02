Incendio en una iglesia de Albany Park es el tercero en el barrio en tan sólo tres días 

Chicago.- Las autoridades investigan las causas de un incendio en una iglesia en Albany Park, este es el tercer incendio en ese vecindario al noroeste de Chicago en los últimos tres días.

El Departamento de Bomberos de Chicago dijo en un momento que la iglesia House on the Rock en Spaulding y Sunnyside estaba completamente envuelta en llamas el miércoles justo antes de las 2 pm. Los bomberos lograron combatirlo, nadie resultó herido después del incendio.

La iglesia parece haber sufrido graves daños y muchas de sus grandes vidrieras fueron destruidas.

Los vecinos dijeron que la iglesia ha estado vacía durante años.

Docenas de familias ahora no tienen un lugar para vivir después de que otro incendio a unas cinco cuadras de distancia destruyera un edificio de apartamentos en Albany Park y la popular cervecería Twisted Hippo en un incendio masivo, el lunes por la mañana.

Un segundo incendio en el vecindario el martes quemó un edificio de apartamentos que estaba en construcción cerca de Cullom y Spaulding. El incendio de la iglesia el miércoles es el tercero de dos ocurridos en esta semana.

Una fuente le dijo a ABC7 Chicago que la Oficina de Investigación de Incendios de Chicago está investigando la posibilidad de una conexión entre este incendio y otros dos en el vecindario esta semana.

“No tengo una razón para creer eso en este momento, porque he hablado con los expertos y me han dicho que no han identificado un patrón, así que definitivamente no quiero asustar a la gente”, dijo la concejala del Distrito 33 Rossana Rodríguez cuya jurisdicción comprende esa área de Albany Park.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.