Maestros de escuelas secundarias en el distrito 209 de Proviso votan a favor de huelga

Chicago.- Más de 4,000 estudiantes en el Distrito 209 de Escuelas Secundarias del Municipio de Proviso se quedaron sin clases ya que fueron canceladas el viernes después de que los maestros votaron a favor de seguir adelante con la huelga.

Los maestros han estado trabajando sin contrato desde junio pasado. Las negociaciones están estancadas por varios temas, incluidos salarios competitivos y clases más pequeñas para aumentar el aprendizaje de los estudiantes.

El distrito propone un aumento del 7% para los maestros durante tres años. El sindicato pide un 13.25% por ciento y cree que el aumento salarial ayudará a atraer y retener a maestros calificados. El distrito tiene actualmente uno de los salarios más bajos, según el sindicato.

Sin embargo, el distrito se mantiene firme, emitiendo una declaración en la que dice que los aumentos salariales propuestos por el sindicato no son sostenibles ni benefician los mejores intereses fiscales de los padres y los contribuyentes, informó Fox 32 Chicago.

“Esto no es algo que queríamos”, dijo la presidenta del sindicato, Maggie Riley. “Estamos muy molestos de que haya llegado a esto, pero como dije, no lo están tomando en serio. No es una prioridad para ellos”.

En febrero, los estudiantes realizaron una protesta en los pasillos de Proviso Math and Science Academy e incluso salieron de la escuela para apoyar a sus maestros.

Los maestros participaron en la línea de piquete el viernes por la mañana a las 7:45 am en las escuelas secundarias Proviso East y West, así como en la Academia de Matemáticas y Ciencias. La próxima sesión de negociación está prevista para el próximo 7 de marzo.

