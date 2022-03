Un sospechoso disparó a dos policías mientras esperaba ser atendido en Original Maxwell Street, un negocio de perros calientes al oeste de Chicago

Chicago.- En plena madrugada del viernes dos policías fueron baleados por un sospechoso mientras esperaba ser atendido en un negocio de comida rápida en el oeste de Chicago, indicaron las autoridades.

Uno de los oficiales fue rozado por una bala en la cabeza y el otro resultó herido en la pierna, dijo la Policía de Chicago. Ambos acudieron al Hospital Mount Sinai con lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

El tiroteo ocurrió en el puesto de perros calientes, Original Maxwell Street en la cuadra 3800 oeste de la calle Harrison alrededor de las 3:30 am. Un hombre que esperaba para ser atendido dejó caer su arma frente a los oficiales, la recogió y comenzó a dispararles, según el superintendente de policía de Chicago David Brown.

“Me dispararon en la cabeza, me dispararon en la cabeza”, dijo por radio uno de los oficiales heridos. “Dejé caer un cargador extendido justo enfrente de mí, lo recogí, me disparó, me rozó la bala en el lado derecho de la cabeza y mi compañero recibió un disparo en la pierna”.

El compañero todavía estaba en el auto de la policía cuando fue herido, dijo Brown.

Los oficiales que respondieron a la alerta por radio persiguieron a un sospechoso por los callejones y detuvieron a alguien en la cuadra 100 sur Pulaski Road aproximadamente a media milla de distancia. Según los informes, se encontró un arma cerca del incidente, dijo la policía.

