Illinois podría ampliar la cobertura de salud para inmigrantes de bajos ingresos y sin seguro médico

Un nutrido grupo de inmigrantes de Illinois cargaban carteles que decían: “La salud es un derecho humano”. Ellos junto con legisladores locales, organizadores comunitarios y miembros de la Campaña Healthy Illinois luchan por una mayor expansión en la cobertura de salud para inmigrantes adultos indocumentados y residentes legales en el estado.

Para lograr ese objetivo se propuso una ley estatal en la Cámara de Representantes que busca ampliar la cobertura de atención médica por medio del programa de Medicaid del estado para al menos 149,000 inmigrantes indocumentados y personas que han sido residentes legales por menos de cinco años, de bajos ingresos, de 19 a 54 años, que no son elegibles para la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o Medicaid.

Organizadores locales, defensores de la atención médica, legisladores estatales se dieron cita en el Centro Médico Community First de Chicago para apoyar la propuesta de ley Healthy Illinois For All (HB 4437) en una conferencia de prensa el pasado lunes. La iniciativa es patrocinada por la representante estatal Delia Ramírez con el respaldo del senador estatal Omar Aquino. En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Campaña Healthy Illinois, el Centro Shriver sobre la Ley de Pobreza, Proyecto Resurrección, la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y Mano a Mano Family Resource Center, entre otras organizaciones.

“Esta mañana yo me siento tan orgulloso de saber lo que pudimos lograr en los últimos dos años con este grupo de Healthy Illinois. Fuimos el primer estado en la nación en expandir la cobertura médica primeramente para nuestros abuelos y abuelitas de 65 años y más. Y luego, un año después, lo hicimos otra vez para personas de 55 años [en adelante]… Recibir ayuda médica es un derecho humano y aquí en Illinois estamos tratando de asegurar esa ayuda para todos, no importa la edad, no importa su habilidad de pagar, no importa si son indocumentados… porque son parte de nuestra comunidad”, dijo el senador Aquino.

Por su parte, la representante Ramírez dijo que seguirán trabajando hasta que todos los inmigrantes tengan cobertura médica. “Vamos a trabajar para asegurarnos de que esto pase para que todas las personas en este estado sin importar su estatus migratorio tengan acceso a la atención médica”.

En 2020, Illinois se convirtió en el primer estado de la nación en brindar atención médica, a través de un programa similar al Medicaid financiado por el estado, a inmigrantes de 65 años en adelante y de bajos recursos económicos (ingreso de hasta $13,590 por año) sin importar su condición migratoria. Un año después se aprobó una segunda expansión para inmigrantes de 55 a 64 años con ingresos de hasta $18,754 al año por persona.

Los partidarios del proyecto de ley HB 4437 ahora abogan para que se apruebe en Springfield esta iniciativa que ampliaría la cobertura a inmigrantes de 19 a 54 años sin seguro de salud.

Mara Ruff, vicepresidenta de Asuntos Externos del Hospital Sinaí de Chicago, dijo entre otras cosas que los inmigrantes que no califican para cobertura médica enfrentan riesgos muy elevados por el retraso de diagnóstico de enfermedades. “Muchos de nuestros pacientes vienen a Sinaí a través de las salas de emergencia por primera vez porque no tienen seguro que les permita recibir los servicios… Sinaí apoya la legislación para ampliar la cobertura a todos los inmigrantes a través de la ley HB 4437 porque entendemos el impacto positivo que tendría en los individuos, en las familias, en la salud pública de nuestras comunidades”.

‘Hay miles de personas que también necesitan este programa’

Al principio de la pandemia de coronavirus, Angelina Rosas, madre de Suzy, enfermó de covid-19. No contaba con un seguro médico y es indocumentada. Para Suzy esa fue una de las principales y espantosas barreras que enfrentó, pero gracias a la organización Mano a Mano se informó sobre sus derechos en cuanto al covid-19. Ella dice que eso la impulsó a ser parte del equipo de promotores voluntarios de esa agencia. “Somos estos héroes para nuestra comunidad, guiando e informando a las personas más vulnerables porque tienen que saber sobre sus derechos de salud sin importar la situación que estén pasando”.

“La salud es un derecho humano” es el lema de la campaña para dar cobertura universal de salud. (Cortesía Campaña Healthy Illinois)

Suzy Rosas es promotora de salud voluntaria en Mano a Mano Family Resource Center en el condado de Lake. Ella cuenta que meses después de haber padecido covid-19 su madre volvió a enfermar y necesitó una cirugía a causa de una aneurisma cerebral. “El doctor me explicó que mi madre necesitaba una cirugía de emergencia porque su caso era de vida o muerte, pero nos dijeron que la cirugía no podían hacerla porque era muy cara y no podíamos pagar los costos… Esto nos afectó mucho emocionalmente, nos llenamos como de enojo porque vivimos una injusticia racista y las consecuencias de no tener un seguro médico solo porque no somos de este país”.

Una buena noticia llegó a los Rosas ya que al ampliarse la cobertura de salud para los inmigrantes de 55 años en adelante su madre es, por ley, ya elegible para tener seguro médico. “Mi madre fue aprobada, gracias a Dios, por Charity Care [atención caritativa o benéfica] y pudo realizar su cirugía. Fue maravilloso y estoy tan agradecida por eso. Debido a su condición mi madre necesita muchas citas médicas y como no tenemos un seguro médico el estrés y la frustración de los gastos médicos siguen para mi familia… Mi mamá va a poder aplicar para la expansión que empezará este mayo, esto nos va ayudar bastante y estoy supercontenta por eso y agradecida, esto fue un paso increíble”.

“Cuando tenemos acceso a la atención médica todos estamos más seguros. Vamos a seguir luchando hasta que cada persona en el estado de Illinois, no importa su estatus migratorio, tenga cobertura de salud”, señaló Tovia Siegel, directora de la Campaña Healthy Illinois.

La iniciativa debe ser aprobada por la legislatura de Illinois y firmada por el gobernador de Illinois J. B. Pritzker para que se convierta en ley.

“Hay muchas personas incluyéndome a mí que no tenemos acceso a un seguro de salud. Después de ver lo que ha pasado mi madre me preocupa qué pasará conmigo si tengo una emergencia o necesito atención médica más seguido. Yo tengo el derecho de vivir una vida saludable como todos los demás, igual que mi familia. Sabemos que hay miles de personas que también necesitan este programa en este estado, que no tienen acceso a un seguro médico, es bien importante que sigamos luchando para que todos tengan el acceso a un seguro médico sin importar su edad”, enfatizó Rosas a La Raza.

