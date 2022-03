Alertan sobre estafa telefónica, el sospechoso finge ser empleado del alguacil del Condado de Cook

Chicago.- Las autoridades advierten sobre una nueva modalidad de estafa telefónica dirigida a los residentes del área de Chicago.

El sospechoso llama a la víctima finge ser un empleado de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook usa un número que parece ser de esa oficina condal, advirtieron las autoridades.

El alguacil del Condado de Cook, Thomas Dart señaló que el estafador dice que la llamada está relacionada con un “asunto legal”, como “no cumplir con el deber de jurado”, o que una persona irá a la cárcel si no se entrega a la custodia policial.

“El estafador utilizó una aplicación de suplantación de identidad”, que es una aplicación móvil que se usa para crear llamadas y mensajes de texto falsos. La persona que llamó también sabía y usaba los nombres de las posibles víctimas, que probablemente suenen más legítimos para obtener información personal confidencial o dinero”, indicó un comunicado.

La Oficina del Alguacil del Condado de Cook no notifica a las personas sobre ningún asunto por teléfono, ni la oficina llama para pedir dinero.

Para evitar ser estafado tome en cuenta lo siguiente: Ante cualquier llamada sospechosa cuelgue inmediatamente, no proporcione información personal, no use ningún número de teléfono que le haya dado la persona que llama, verifique si la persona sospechosa que lo llama labora en esa agencia y si hay una razón legítima para comunicarse con usted, informó NBC5 Chicago.

Si cree que es víctima de estafa comuníquese con las autoridades llamando al teléfono: (847) 635-1188.

