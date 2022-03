Sentencian a 150 días de cárcel a Jussie Smollett por fingir crimen de odio

Chicago.- El famoso exactor de Empire Jussie Smollett fue sentenciado a 150 días en la cárcel del Condado de Cook por montar un crimen de odio y mentirle a la Policía de Chicago en 2019.

El juez James Linn también lo condenó a 30 meses de libertad condicional y dijo que el actor deberá pagar una restitución de $120,106 a la ciudad de Chicago, además de pagar una multa de $25,000, informó Fox 32 Chicago.

Después de entregar su decisión, el juez le preguntó a Smollett si tenía alguna pregunta.

“Solo me gustaría decirle a su señoría, que no soy suicida. Eso es lo que me gustaría decir”, dijo Smollett. “No soy suicida”.

La voz de Smollett comenzó a elevarse, diciendo una vez más: “No soy suicida”.

El actor continuó diciendo que respetaba al juez y al jurado, pero que era inocente de este crimen.

“Si me pasa algo cuando entro allí, no me lo hice a mí mismo”, dijo Smollett. “Y todos ustedes deben saber eso”.

Luego, el juez negó la solicitud de los abogados de Smollett de suspensión de la pena de prisión a la luz de la notificación de que presentaban una apelación.

Smollett que fue remitido a la custodia del alguacil levantó el puño mientras salía de la sala del tribunal, gritando: “No soy suicida”.

