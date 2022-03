Mexicanos en Chicago se unen para ayudar a ucranianos impactados por la invasión rusa

La mexicana María Domínguez limpia casas desde hace una década y la mayoría de sus compañeras de trabajo son originarias de Ucrania, lo que le ha permitido conocer de cerca el sufrimiento y la angustia de esta comunidad inmigrante europea golpeada por la invasión que contra ese país ha desatado Rusia.

“Ellas ven todos los canales de allá, saben todo lo que está pasando, aquí nosotros no estamos realmente enterados, sabemos que hay una guerra pero no sabemos exactamente lo que está pasando. Pero como yo trabajo con muchas ucranianas me doy cuenta de eso”, menciona Domínguez, residente del Westchester, un suburbio al oeste de Chicago.

Ucrania sufre ya más de dos semanas de guerra desde que el pasado 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin lanzó un ataque a gran escala contra ese país europeo.

En Chicago, como una forma de ayudar a los miles y miles de ucranianos desplazados por la invasión rusa, la comunidad se está organizando recolectando artículos de primera necesidad en organizaciones sin fines de lucro y en diferentes centros de acopio de la ciudad y suburbios.

Donaciones en apoyo a Ucrania se reúnen en la Casa del Empoderamiento, en 4722 W. Belmont Ave., en el vecindario de Belmont Cragin en el noroeste de Chicago. (Cortesía Esteban Burgoa)

Por ejemplo, hay un centro de acopio en el noroeste de Chicago en el que se están recolectando y clasificando cientos de donaciones de materiales como kits médicos de emergencia y MRE (Meals Ready-to-Eat, comidas listas para comer), gasas y vendas, medicinas contra el dolor y otros artículos, los que se enviarán todos los miércoles de cada semana desde Chicago vía aérea rumbo a Polonia para luego arribar a su destino final en Ucrania.

“Todos los miércoles sale un avión que lleva la carga de las donaciones, nosotros las empaquetamos, la entregamos al centro de transporte y ellos ya se la llevan al aeropuerto y se va para allá”, explicó el activista mexicano residente de Chicago y veterano de guerra Esteban Burgoa, quien habilitó su oficina como centro de acopio.

María Domínguez junto con Burgoa y otros voluntarios recolecta kits médicos de emergencia, pastillas contra el dolor, gasas y cremas para quemaduras, que serán enviadas a Ucrania. El centro de acopio llamado la Casa del Empoderamiento que reúne esta ayuda humanitaria se ubica en 4722 W. Belmont Ave., en el vecindario de Belmont Cragin en el noroeste de Chicago.

Domínguez dice que se necesita mayor difusión en español para que la gente se entere y done: “Hoy son ellos y no sabemos qué pase con nosotros mañana, es de humanidad ayudar porque hay mucha gente que necesita”.

Supervivencia, primeros auxilios y defensa personal

La invasión rusa a Ucrania ha impactado directamente a la familia del mexicano Esteban Burgoa, ya que su esposa Mila es ucraniana. Ella emigró a Estados Unidos desde hace 11 años. “Me afecta a mí directamente porque yo sé cómo va esto, pero ellos no lo han vivido nunca, lo están viviendo y están molestos, enojados, tristes, lloran. Como les digo a ellos, no se trata de llorar si no de hacer algo para ayudarlos. Aunque estemos lejos hay que ayudarlos a que se defiendan”.

“Estamos pidiendo ayuda a Estados Unidos, a todo el mundo, queremos que pare la guerra, el mundo tiene que entender que esto no es broma, necesitamos más acción”, dijo en parte Mila Burgoa quien está recaudando dinero para ayuda humanitaria a beneficio de la población civil en Ucrania que viene siendo atacada por las tropas rusas por tierra y aire.

Mila Burgoa dice que se necesitan fondos para la compra de medicamentos, bolsas de dormir y equipo de protección para civiles, por lo que ha abierto una página de GoFundMe en apoyo a sus connacionales.

El veterano Esteban Burgoa quiere que la gente ucraniana de Chicago que regresa a su país sepa cómo sobrevivir en la guerra y cómo dar primeros auxilios. “Lo importante es que ellos reciban esto y después lo puedan duplicar allá para que puedan ayudar a otra gente. El soldado no se hace de la noche a la mañana, tengo entrenamiento 15 años de experiencia, he estado en el campo de combate dos veces, sé cómo funciona todo esto… Más que nada es una clase de sobrevivencia”.

Un grupo de voluntarios tiene previsto llevar a cabo un entrenamiento gratuito para civiles en habilidades de supervivencia y primeros auxilios que se realizará en 4424 W. Irving Park el próximo 14 de marzo, de 1 pm a 7 pm.

Y una clase de defensa personal se llevará a cabo en 3725 W. Montrose el próximo 19 de marzo de 1 pm a 3 pm.

Usted puede ayudar