Conductor que atropelló y mató a una anciana y se dio a la fuga en Belmont Central fue citado por las autoridades

Chicago.- Una mujer latina de 70 años murió tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga en el barrio de Belmont Cragin al noroeste de Chicago. El hombre fue encontrado y citado por las autoridades.

Miriam Grande se dirigía a su casa desde la iglesia cuando fue atropellada fatalmente por un conductor que huyó de la escena, el pasado jueves por la noche.

“Ella es la mejor mamá que podríamos haber pedido”, dijo su hija Rocío Vargas. “Es la persona más dulce y generosa que he conocido. Y el hecho de que ya no esté aquí y cómo falleció, supongo, es lo que más me duele”.

Las personas que trabajan cerca dicen que la mujer fue vista cruzando la calle cuando otro automóvil que viajaba hacia el norte en Austin giró a la izquierda en Grand ave., antes de atropellar a la mujer.

Tras el fatal atropello, el cuerpo de la víctima aterrizó frente al restaurante mexicano Playas Nayaritas, justo a la vista de las cámaras.

“Se detuvieron, luego retrocedieron un poco y luego se fueron”, dijo Luis Téllez, gerente del restaurante Playas Nayaritas.

La Policía de Chicago dijo que un hombre de 56 años fue citado por no prestar ayuda, no tener el debido cuidado para evitar a un peatón en una carretera y operar un vehículo motorizado sin seguro.

El nombre del conductor no ha sido revelado por las autoridades, informó ABC7 Chicago.

