La alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot lucha por combatir los altos precios de la gasolina

Chicago.- Hay buenas noticias para los habitantes de Chicago ya que la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot anunció que se destinarán $12.5 millones para combatir los altos precios de la gasolina y los costos de tránsito.

Este nuevo programa hará que la ciudad brinde asistencia financiera a los automovilistas y pasajeros del transporte público.

Se trata de Chicago Moves que es un programa de asistencia financiera que como su nombre lo indica está destinado a proporcionar alivio financiero a los residentes de Chicago que luchan con los gastos de transporte, informó Fox 32 Chicago y diario Sun-Times.

Dicho programa tiene como objetivo ayudar a combatir los altos costos de la gasolina y el aumento de la inflación proporcionando $12.5 millones en fondos de ayuda para los habitantes de Chicago desfavorecidos, según un comunicado de prensa de la ciudad.

El programa estará compuesto por $7.5 millones destinados a tarjetas prepagas físicas de $150 elegibles para canjear en estaciones de servicio locales de Chicago, así como $5 millones destinados a tarjetas prepagas de $50 elegibles para uso en transporte público, según el comunicado.

Se distribuirán hasta 50,000 tarjetas prepagas físicas de $150 a los residentes elegibles a través de un sistema de lotería. Estas tarjetas tendrán una validez de un año a partir de su recepción y sólo se podrán gastar en el costo del combustible en las gasolineras ubicadas dentro de Chicago. Las solicitudes están limitadas a una por hogar. A partir de mayo, las tarjetas se distribuirán en cinco oleadas mensuales sucesivas de 10.000 residentes, se indicó.

El comunicado establece que para hacer posible este programa, la ciudad se ha asociado con Fifth Third Bank y Onbe, una tecnología financiera de desembolsos corporativos líder en el mercado. Fifth Third y Onbe están proporcionando las tarjetas prepagas físicas y el procesamiento de pagos para el programa sin cargos por transacción, lo que permite que la totalidad de los fondos del programa se brindan directamente a los residentes.

En contexto, la semana pasada, el Comité de Finanzas del Concilio Municipal canceló abruptamente una audiencia sobre el plan de Lightfoot para revertir el aumento de 3 centavos por galón en el impuesto a la gasolina de la ciudad que se incluyó en su “presupuesto pandémico” de 2021.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.