Preocupa a usuarios de CTA falta de seguridad y de limpieza en trenes y autobuses

Tomokazu Kamioka es sushi chef en un restaurante en el barrio de Lincoln Park y para llegar a su trabajo toma la línea roja del tren de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA). Como tiene un horario flexible, labora en las mañanas y tardes y regresa a su casa en Edgewater por la noche. Kamioka dijo que, algunas veces, ve pasajeros tomando licor y fumando cigarrillos o marihuana dentro del tren y que esto ha empeorado desde que empezó la pandemia de covid-19.

“Cuando tomo el tren de la línea roja en la estación Bryn Mawr y me bajo en la estación Fullerton de la CTA frecuentemente está muy cochino, a veces hay personas durmiendo dentro del tren o fumando cigarrillos o marihuana dentro del tren. Pienso que la CTA tiene que arreglar el problema de la violencia también y tiene que haber más limpieza dentro de los vagones”, dijo Kamioka a La Raza, quien añadió que por las noches ha visto en ciertas ocasiones grupos de muchachos peleándose dentro del tren en ambas estaciones.

Kamioka también menciona que a veces toma los autobuses de la CTA y que ha visto pasajeros en los autobuses que insultan y quieren golpear a los choferes cuando el vehículo está en movimiento. Él espera que las medidas de Lightfoot traigan un cambio a futuro.

Ravi Arupa ha notado que la limpieza y seguridad en algunos buses y trenes de la CTA ha venido decayendo con el transcurso de los años, pero asegura que con la pandemia de covid-19 la situación se ha agravado aún más. “Esto se puso peor durante la pandemia de covid-19 pero estaba ya mal desde antes de la pandemia”, opinó.

Arupa usa las líneas roja y café diariamente, pero cuando va a su cita médica al hospital toma el tren de la línea azul. “Yo he visto gente fumando dentro tabaco, cannabis, bebiendo alcohol, algunas personas dejan basura, está sucio. Hay desamparados durmiendo en el tren con grandes paquetes, algunas veces hay violencia entre grupos dentro de los vagones de la CTA, gente se orina, huele a orín, es terrible. Para un mejor servicio se debe contratar más personal para que limpie y trabaje en las líneas de buses y trenes y contratar seguridad para toda la noche”.

Sin embargo, Julio Toenga que toma la línea rosa en la estación State y Lake de la CTA todos los días, dice que se siente seguro y que no ha visto gente que fume dentro de esa línea. “En la línea rosa no he visto gente que fume marihuana, pero en otras líneas de tren de la CTA sí he visto que lo hacen como en la línea roja. La línea rosa no está tan sucia como lo línea azul y la línea roja. He visto más policías y seguridad en cada estación, pienso que la gente se siente más segura”.

“Creo que a raíz del covid-19 mejoró el servicio, algunos trenes se ven más limpios que otros y las estaciones están más limpias”, dijo Toenga, residente de Pilsen.

La alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot anunció a principios de marzo nuevas medidas de seguridad pública para la CTA, lo que incluye más oficiales de Policía y guardias de seguridad para vigilar los trenes, autobuses y estaciones.

“Aunque estamos orgullosos de tener uno de los mejores sistemas de tránsito del país, esa reputación y todo lo que estamos haciendo para mantenerla no significa nada si los clientes de CTA no se sienten seguros al usar el transporte público”, dijo Lightfoot. “La violencia en nuestro sistema de tránsito debe terminar, ya que las personas no deberían tener que temer por sus vidas cuando viajan por nuestra ciudad. Esta asociación entre CTA y CPD ayudará a protegerlos y contribuirá en gran medida a nuestra misión en toda la ciudad de crear un Chicago más seguro”.

Qué dice la CTA

Un portavoz de la CTA en una declaración dirigida a La Raza indicó que esa agencia cuenta con uno de los programas de limpieza más extensos de cualquier agencia de tránsito de Estados Unidos. “Los trenes y autobuses se limpian antes, durante y después de cada viaje”.

Dijo que CTA ofrece más de 800,000 viajes cada día de la semana y la gran mayoría de esos viajes son seguros y cómodos. Y, entre otras cosas, indicó que la agencia durante la pandemia de covid-19 ha brindado un servicio esencial, en especial para todos los usuarios que dependen de la CTA como principal medio de transporte.

El Departamento de Policía de Chicago (CPD) anunció recientemente un despliegue de recursos para abordar los problemas de delincuencia y calidad de vida. Y aunque el crimen en general ha disminuido en CTA en comparación con 2021, CTA reconoce que se puede hacer más trabajo, se lee en la declaración.

Como parte de la estrategia para reducir la violencia en trenes y estaciones de la CTA, los oficiales de la policía se dividirán en equipos para analizar los patrones delictivos, se concentrarán en delitos relacionados con pandillas y narcóticos en el sistema de tránsito.

Con el propósito de brindar mayor seguridad CTA también empleará más guardias de seguridad contratados que se desplegarán tanto en autobuses como en trenes y estaciones y harán que se cumpla las reglas de conducta de CTA, como prohibir el fumar dentro de los trenes, que no se ocupe más de un asiento, que no se ponga música a todo volumen, y se evite el acoso a clientes, entre otras medidas.

