Planean regalar 5,000 bicicletas, cascos y candados en Chicago

Chicago.- Con el propósito de promover modos de transporte sostenible e impulsar el ciclismo, la ciudad de Chicago distribuirá 5,000 bicicletas, cascos, candados y luces gratis.

Este plan también tiene como fin ayudar a los habitantes de Chicago que tal vez no tengan una bicicleta o ni siquiera sepan cómo manejar una, dijo en parte la comisionada del Departamento de Transporte de Chicago Gia Biagi. La iniciativa fue revelada por Biagi durante un discurso ante el City Club of Chicago, pero no dio detalles del plan.

Hay un compromiso de $15 millones que la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot anunció el jueves.

Gia Biagi lo llamó una “estrategia de ciclismo comunitario”. Su objetivo es desarrollar rutas para bicicletas y de esa manera los ciclistas reconozcan la realidad de la “vida cotidiana” en los vecindarios de Chicago.

Para fines de este año, sólo en el oeste de Chicago, la ciudad habrá agregado 45 millas de nuevas ciclovías que “llenarán los vacíos” y crearán una “red de vecindarios”. Proyectos similares están en marcha o planificados en toda la ciudad.

“…Nunca hemos construido una infraestructura para bicicletas tan rápido en la historia de nuestra ciudad. El año pasado fue el año más grande de la historia. Y hemos estado en esto desde 2010”, dijo Biagi.

La comisionada Gia Biagi también ha anunciado que van a regalar 5,000 bicicletas a los residentes de Chicago además de cascos y candados. “Y no será una bicicleta Divvy”, dijo Biagi durante dicho evento, informó NBC5 Chicago.

El Departamento de Transportes de Chicago aún no ha dado detalles del plan ni quiénes serían elegibles.

“La ciudad codiseñará el programa en asociación con organizaciones comunitarias durante el próximo año”, dijo Hofer al diario Sun-Times.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.