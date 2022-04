Metra amplía sus horarios en respuesta a que más viajeros vuelven a trabajar a las oficinas de Chicago

Chicago.- A medida que surge un crecimiento en el número de pasajeros el cual se vio disminuido debido a la pandemia de covid-19 y ahora con el regreso a las oficinas de muchos de los trabajadores, Metra está ampliando su horario de lunes a viernes para la línea UP Northwest (UP-NW) y algunos cambios de horario en la línea UP North (UP-N). Los nuevos horarios comenzarán el lunes 25 de abril.

“Hemos dicho desde el comienzo de la pandemia de covid-19 que Metra se compromete a ajustar sus horarios para satisfacer el creciente número de pasajeros y las necesidades cambiantes de nuestros pasajeros”, dijo el director ejecutivo y director ejecutivo de Metra, Jim Derwinski. “Estamos muy animados por el crecimiento en el número de pasajeros en lo que va del año y estamos felices de dar la bienvenida a los pasajeros que regresan y a los nuevos a My Metra”.

Además de ampliar sus horarios Metra también expandirá su servicio de trenes. Por ejemplo, para el nuevo horario UP-NW, el servicio aumentará con 21 trenes adicionales para un total de 66. Eso es más de 45 trenes. Según Metra, la mayoría de los trenes del mediodía llegarán ahora a Chicago los 10, lo que, según la agencia ferroviaria, permitirá mejores conexiones con otras líneas UP.

Con el propósito de acomodar mejor a los pasajeros el nuevo horario de Metra se modificó con turnos tempranos y viajes inversos. Esto significa que el primer tren que llega a Chicago será a las 5:32 am. El primer tren sale de Chicago a las 5:05 am. Mientras que para UP North, el horario tendrá una salida más por la mañana y un tren más por la noche a Kenosha, informó CBS2.

