La película ‘Bye Bye Chicago’ evoca el sueño de volver al terruño que la muerte no deja cumplir

Un grupo compuesto por chicagüenses e inmigrantes de varias nacionalidades se embarcó en un ambicioso proyecto cinematográfico que empezó antes de la pandemia de covid-19. Ahora, la cinta se presentará en el Festival de Cine Latino en Chicago en su edición número 38.

Se trata de ‘Bye Bye Chicago’, largometraje de 72 minutos del director mexicano radicado en Chicago Roma Díaz y del chicagüense Enrique Gaona Jr., quien hace su debut como cineasta a los 20 años y cursa el tercer año de la carrera de cine en la Universidad DePaul. La cinta se presentará a través del servicio de ‘streaming’ del Festival del 27 de abril al 1 de mayo y en el Landmark’s Century Centre Cinema, ubicado en el 2828 N. Clark, el 1 de mayo a las 3:45 pm. Más información en chicagolatinofilmfestival.org.

La producción de este drama cinematográfico se ha hecho a costo cero, lo que significa que ni el productor, ni el guionista, ni los codirectores y ni los actores han recibido pago. Por el contrario, han donado su tiempo y dinero para la realización de la película que, según el también guionista mexicano Roma Díaz, se pensó al inicio que sería un corto de 8 a 10 minutos y terminó siendo un largometraje de 72 minutos.

“No hemos manejado cantidades, algunos de los equipos de audio los facilitaron amistades, la Universidad de DePaul, obviamente gastos siempre hay pero lo estamos manejando como que no percibimos patrocinio de nada, más que nos prestaron algunos espacios para locaciones… Costos cero pues es una producción independiente que se hizo con los recursos mínimos”, dijo Díaz en entrevista a La Raza.

La película ‘Bye Bye Chicago’ será uno de los 100 largometrajes y cortometrajes que se proyectarán en ese festival. La estelarizan nueve actores de diferentes nacionalidades: Luiza Franco y Estefanía Beltrán de Colombia; Eytan Lasca de Uruguay; y Lauro López, Roberto Díaz Blanquel, Sergio Silva, Rafael Manzo, Juan R. Cruz y Enrique Gaona Jr. de México.

Los protagonistas del filme son Roberto Díaz Blanquel y Luiza Franco.

El dramaturgo Roma Díaz, natural de Morelia, Michoacán, es fundador de la Compañía de Teatro Tecolote de Chicago y estudió literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Radica en Chicago desde hace 23 años y debuta como codirector en el largometraje junto a Enrique Gaona Jr., originario de Chicago, quien estudia cine y es hijo de inmigrantes mexicanos.

A raíz de que el rodaje se realizó en medio de la pandemia hubo momentos en que tuvieron que parar de filmar para proteger a los actores, que eran vulnerables al covid-19 por su avanzada edad. “Tuvimos que parar, en la película actúan precisamente tres actores que ya son de una edad considerable… obviamente se decían que eran lo más expuestos… No podíamos estarnos exponiendo y paramos todo y lo retomamos cuando las cosas se calmaron y con menos riesgo para todos”.

Una escena de ‘Bye Bye Chicago’, que se proyectará en el 38° Festival de Cine Latino de Chicago. (Cortesía Enrique Gaona Jr.)

‘Me voy a hacer dinero y regreso…y ya nunca se fueron’

La historia de la película gira sobre la amistad entre un inmigrante mexicano anciano y moribundo y una joven estudiante universitaria de Colombia. El protagonista Miguel (Roberto Díaz Blanquel) salió de su país de origen a una edad temprana, renunciando a su pasión por la música y el canto. Ahora, ya en la vejez y en este lado de la frontera, se encuentra solo sin familia ni amigos y sin dinero. La protagonista Dalia (Luiza Franco), es una estudiante que lo alienta a volver a conectarse con sus amistades y familia mientras enfrenta la muerte.

Roma Díaz se inspiró para escribir el guion en vivencias personales y cuenta en entrevista con La Raza que muchos de sus grandes amigos, algunos muchos mayores que él, ya fallecieron. Y dice que todos coincidían en sus pláticas en que su sueño era regresar a su país. “Me voy a hacer dinero y me regreso… Y la mayoría de ellos se hicieron viejos, algunos ya murieron de viejos, de enfermos, y ya nunca se fueron, ni siquiera para ser sepultados en su país. De ahí me vino la nostalgia de la amistad y de la inspiración para la historia”.

El dramaturgo michoacano, que es indocumentado, también se inspiró en su padre, que vino de México a Chicago ya divorciado de su madre y decidió establecerse en la ciudad por un tiempo para después regresar a su país de origen. Pero no logró volver a su país, ya que falleció hace dos años. “Ya habían pasado como unos 10 años que no había visto a mi padre porque en aquel entonces él no tenía tampoco documentos para poder regresar. Y cuando yo termino mi carrera poco después, decido venir a Chicago con la idea de que venía de vacaciones y de paseo. Y dije estoy allá unos meses, tal vez un año, un poco tiempo y me regreso, Nunca era la idea de que quiero estar allá y vivir allá, la razón de venir era ver a mi papá que hacía tiempo que no lo veía y ya me fui quedando”.

Díaz le puso a la cinta ‘Bye Bye Chicago’ porque dice que entre los mexicanos es muy común usar ‘bye’ al despedirse. “Incluso estando en México es una palabra muy común, se usa mucho. En vez de decir adiós, nos vemos, muchos usan el ‘bye, bye’…”.

Roma recuerda que Enrique Gaona Jr. le platicó en 2019, antes de la pandemia, sobre la propuesta para escribir algo corto para cine de 8 a 10 minutos. “Este proyecto empieza antes de la pandemia, justamente cuando él está con la inquietud de ingresar a la carrera, me busca a mí para hacer una especie de cortometraje, me proponía hacer algo cortito de unos 8 a 10 minutos”.

“Me dijo que escribiera algo y quedamos en reunirnos en 15 días”. “Este guion fue con una fluidez natural y espontánea, era toda una retrospectiva y todo un viaje de nostalgia que yo había tenido la inquietud por querer escribir. Surge la coincidencia de que este amigo que me pide escribir algo, lo escribo y a los 15 días que nos reunimos, lo leemos, de hecho lo escribí en papel y ya lo único que me tuvieron que esperar fue para transcribirlo a computadora. Se los leí al papá Enrique Gaona que es el productor y al hijo, ambos somos codirectores de la película, y dijeron está muy bien, pero lógico ya no es un cortometraje, está largo, me parece que puede funcionar está muy interesante”, explicó el dramaturgo.

Díaz también dijo que uno de los aspectos resaltantes de este filme llevado a la pantalla grande es el estreno como cineasta del joven chicagüense Enrique Gaona Jr., que ya tiene en su haber la codirección de su primera película a los 20 años.

El 38° Festival de Cine Latino en Chicago se celebra del 21 de abril al 1 de mayo.

