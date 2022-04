Dan luz verde al obsequio de tarjetas de gasolina de la alcaldesa Lightfoot

Chicago.- Con un estrecho margen de 26 votos a favor y 23 en contra, el Concilio Municipal de la ciudad aprobó el miércoles el plan de la alcaldesa Lori Ligthfoot para entregar tarjetas prepagadas de gasolina y transporte público a los habitantes de Chicago.

Lightfoot ha modificado su plan varias veces para tratar de obtener apoyo de los miembros del concilio. Apenas la propuesta salió del comité la semana pasada, algunos concejales votaron a regañadientes para enviarlo al pleno del Concilio Municipal.

Una gran modificación del plan fue reducir los ingresos de una familia de cuatro para ser elegible a menos de $93,200 y concentrar más del 75 % de los fondos en las personas de la ciudad que más lo necesitan, en el sur y oeste de Chicago, informó WGN.

A través de una lotería las personas obtendrán $150 en una tarjeta de gasolina o una tarjeta de $50 para usar en la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA). Para ello, se cuenta con un presupuesto de $12.5 millones.

Muchos concejales dicen que la alcaldesa Lightfoot simplemente está reaccionando a la iniciativa del empresario candidato a alcalde Willie Wilson, quien ha realizado tres obsequios de gasolina por valor de $2.2 millones.

Lightfoot, que no ha anunciado si planea o no presentarse a la reelección, insiste en que su obsequio no se trata de política sino de abordar las necesidades de los residentes de Chicago.

