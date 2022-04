Marchan en Chicago por los inmigrantes el 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo

La comunidad inmigrante se alista para salir a marchar a las calles de Chicago por una reforma migratoria este domingo 1 de mayo cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo.

Estos inmigrantes no han abandonado la lucha sino, por el contrario, insisten en una legalización integral para los más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, por lo que convocan a la comunidad a asistir a la marcha y mitin este fin de semana.

Corriendo la voz con volantes

Un grupo de inmigrantes en Chicago y suburbios han estado repartiendo volantes para informar a la comunidad sobre la marcha. Ellos le recuerdan a la administración del presidente Joe Biden que cumpla su promesa de campaña de otorgar una reforma migratoria para los indocumentados.

‘Todos somos trabajadores esenciales’, ‘Únete a la lucha por una reforma migratoria’, dice uno de los volantes que ha estado repartiendo Sofía Portillo en los barrios de Pilsen, La Villita y Las Empacadoras para informar a la comunidad sobre la marcha.

“El 1 de mayo marchamos, el 2 de mayo no trabajamos por una reforma migratoria”, menciona enfáticamente Portillo, quien también dijo que en la marcha y mitin participarán decenas de activistas, organizadores comunitarios, indocumentados, estudiantes y sindicatos.

“El domingo 1 de mayo todos marchamos, pero el 2 de mayo ninguno trabajamos. Queremos hacer un llamado de atención de que sin nosotros la comunidad puede fallar porque somos los que sostenemos la comunidad de esta gran nación”, mencionó Gaby Hernández Chico, coordinadora y organizadora con la organización Immigrant Solidarity DuPage.

Hernández Chico explicó que ese es un llamado de atención a los políticos porque están cansados “de ser esa mano de obra barata, esa mano de obra menospreciada. Tenemos dignidad y tenemos valor”, dijo.

“Las organizaciones y activistas están haciendo mucho trabajo para levantar la voz por los oprimidos del sistema y les pedimos a todos los que son perjudicados por este sistema que se levanten el día 1 de mayo, que se sacudan del miedo, que se sacudan también la apatía y la pereza y que acudan al llamado”, dijo Portillo a La Raza.

Portillo, de 69 años, añadió que las personas de la tercera edad e indocumentadas como ella enfrentan un grave problema en cuanto a beneficios otorgados por el gobierno, ya que no son elegibles por su estatus migratorio. Portillo aboga por una reforma migratoria que incluya a todos los indocumentados.

”A mi edad no tengo derecho a nada y así mucha gente atrás de mí, pronto van a llegar a cumplir una edad que ya no van a poder trabajar y no van a recibir beneficios en este país”, señaló Portillo.

Para el activista pro inmigrante de Chicago Carlos Arango, si no ha habido una reforma migratoria es por el racismo que existe en grandes sectores de los políticos del Partido Republicano e “incluso del Partido Demócrata, sea una posición racista, una posición preferencial a otros grupos. Y han utilizado el tema migratorio como un balón político”.

Organizaciones cívicas, defensores de los migrantes y vecinos de Chicago y suburbios se organizan para marchar este 1 de mayo. (Cortesía Immigrant Solidarity DuPage)

Arango, del Frente Nacional de Inmigrantes, dijo que este 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, el tema central sería los derechos constitucionales y humanos para los trabajadores sin documentos.

El Frente Nacional de Inmigrantes está demandando alto al racismo y a la discriminación contra los trabajadores mexicanos y latinos, alto a la explotación de los trabajadores del campo y de la ciudad, asilo político para todos los perseguidos y desplazados de América Latina, fin de inmediato al Título 42 y al programa ‘Quédate en México’ y derecho a la jubilación justa para los trabajadores inmigrantes sin documentos, entre otros.

“Personas que no han podido legalizarse por más de 20 años, muchos ya están en un periodo de retiro, de jubilación, pero no se pueden jubilar porque no tienen un seguro social bueno y no tienen una documentación, no tienen la residencia permanente. Todas esas personas han pagado sus beneficios al Seguro Social pero ellos no pueden recibir el beneficio de ese retiro por tantos años que han trabajado y ya esa población está siendo más, ya es una población de la tercera edad. No sé cuál va ser el futuro de ellos, estamos hablando de muchísimas personas”, enfatizó Arango.

Dónde y cuándo se marchará

El punto de reunión de la marcha será en el Union Park, en 1501 W. Randolph St., a las 10 am. De allí marcharán hacia Federal Plaza entre las avenidas Jackson y Dearborn, en el centro de Chicago, a partir de las 11 am, el domingo 1 de mayo de 2022.

—

