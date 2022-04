Una organización de Chicago otorga subvenciones para tratamientos a parejas que enfrentan problemas de infertilidad

Chicago.- Si está luchando por tener familia y quiere recurrir a la medicina para lograrlo, hay una organización local que puede ayudarle ya que está proporcionado subvenciones para tratamientos a parejas que enfrentan problemas de infertilidad.

Según estudios, una de cada ocho parejas sufre de incapacidad para concebir.

“En realidad no es raro, es bastante común”, dijo la endocrinóloga reproductiva, la Dra. Jennifer Hirschfeld Cytron. Ella también es vicepresidenta de Chicago Coalition for Family Building.

Y los tratamientos no son accesibles al bolsillo de muchas personas.

Uno de los procedimientos más comunes, la fertilización in vitro puede costar más de $35,000.

“La infertilidad es una enfermedad definida por la OMS [Organización Mundial de la Salud] pero lamentablemente los seguros no la ven de esa manera universalmente”, dijo Hirschfeld-Cytron.

La organización sin fines de lucro brinda subvenciones de hasta $10,000, incluido un ciclo gratuito de fertilización in vitro para familias que no pueden concebir por sí mismas, informó Fox 32 Chicago.

“Dona subvenciones para servicios de FIV, por lo que el tratamiento de FIV, además de subvenciones en efectivo que se pueden utilizar para adopción o donante de óvulos o donante de esperma, portadora gestacional”, agregó la galena.

Las subvenciones están disponibles para parejas del mismo sexo y heterosexuales. Se aceptarán las solicitudes hasta el 1 de junio.

Para obtener más información ingrese a la liga: Coalition for Family Building

