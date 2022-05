My Code compra Impremedia, empresa que publica La Raza y otros medios hispanos líderes en Estados Unidos

My Code, la plataforma de medios digitales multiculturales más grande de Estados Unidos, que permite que publicaciones, comunicadores, marcas y agencias se conecten con audiencias multidimensionales y diversas anunció hoy la adquisición de una propiedad mayoritaria de Impremedia, compañía hispana líder en noticias e información que publica, entre otras cabeceras, La Raza en Chicago.

Con esta compra, My Code se convierte en el titular de los diarios y los medios digitales más leídos y respetados de Estados Unidos. Además de La Raza, el grupo de publicaciones de Impremedia incluye La Opinión, el periódico #1 en español del país; El Diario de Nueva York, el rotativo diario más antiguo en lengua española de Estados Unidos; y La Opinión de la Bahía en San Francisco, junto con una cartera extensa de medios y marcas de estilo de vida que alcanzan a 35 millones de usuarios cada mes.

Iván Adaime, director ejecutivo de Impremedia, continuará al mando de las marcas de medios de Impremedia. A todos los empleados de Impremedia se les ha pedido que continúen formando parte de la compañía para ayudar a conducir la próxima y emocionante etapa de crecimiento en periodismo cívico, servicios locales y nacionales, y expansión digital.

“Estamos asombrados con lo que Iván Adaime y las generaciones de personal dedicado han construido. Estamos honrados y emocionados con ser custodios de estas marcas a medida que laboramos juntos para aumentar su alcance y profundizar su impacto en las generaciones actuales y futuras”, expresó Parker Morse, director ejecutivo y fundador de My Code. “Con una influencia y un impacto que siguen creciendo sobre la población hispana de EE.UU., nunca han estado más en demanda las soluciones para conectar con y servir a la comunidad. Combinar las propiedades icónicas en los medios de Impremedia ―así como sus marcas digitales florecientes y su papel diario considerable en la vida de la comunidad latina― en conjunto con la plataforma, los recursos y las audiencias enormes de My Code le dará alas a la capacidad de conectar, informar, apoyar e involucrarse en este espacio vital. Al operar en una estrecha alianza con el equipo líder de primera clase de Impremedia, construiremos un próximo capítulo que sea fuerte, vital e incluso más sostenible para los medios y el mercado hispano”.

“La escala en la que My Code ha podido conectar con las audiencias hispanas en distintos segmentos es un logro impresionante en el panorama actual de los medios, especialmente a medida que la industria sigue adaptándose al panorama de información que se transforma dinámicamente”, dijo Iván Adaime, director ejecutivo de Impremedia. “La conjunción de Impremedia y My Code fortalece nuestra relación con la comunidad hispana y amplifica nuestro impacto en la comunidad. Nuestra decisión de unirnos con My Code nos permitirá sumar un valor incluso mayor para nuestras audiencias y desencadenará más oportunidades de interacción con ellas en el ámbito digital”.

Impremedia contribuirá al legado de My Code como una compañía de medios y publicidad hispana en Estados Unidos y solidificará incluso más su posición de liderazgo en este espacio al gestionar el segundo portafolio digital hispano más grande y el único portafolio diario en papel en lengua hispana del país. También reafirma el estatus de la compañía como la plataforma multicultural digital con el mayor alcance en Estados Unidos, según métricas de Google DV360.

Con la adición del portafolio más antiguo de medios impresos en español en Estados Unidos y la cartera de sitios web de estilo de vida de Impremedia en los ámbitos de la gastronomía, los autos, las finanzas, la belleza y el entretenimiento, My Code se convierte así en una de las casas de publicación más grandes de contenido hispano a través de varios formatos. Esta combinación también establece a la compañía como una fuente de datos “first party” de los consumidores hispanos, que son cada vez más influentes. Esto les ofrece a las marcas y a los anunciantes un potencial sin parangón de alcanzar y activarlos. My Code integrará las propiedades de Impremedia y sus datos dirigibles mediante su Centro de Inteligencia propietario, las ejecuciones creativas individualizadas, el mercadeo integrado y las soluciones para medios para alinear a las marcas con el contenido de la mejor calidad y las audiencias más involucradas, para así lograr un alcance e impacto óptimo.

Annie Leal, vicepresidenta de My Code Studio, expresó: “En el panorama mediático de hoy, los consumidores quieren un contenido que les hable directamente y que refleje sus valores culturales, lo que puede representar una tarea difícil de lograr”. “La suma de las marcas de Impremedia al portafolio de My Code ayuda a fortalecer el “volante virtuoso” (conocido comúnmente en inglés como el virtuous flywheel) entre datos y contenido, lo que nos permite desarrollar un contenido y unas experiencias más significativas para la comunidad hispana de los Estados Unidos. Con todos los datos sobre consumidores hispanos que brinda Impremedia, podremos realmente crear un contenido verdaderamente interactivo para las marcas que les hable directamente a los consumidores y con una autenticidad más profunda”.

La unión con Impremedia impulsa la misión original de My Code de alcanzar e influir sobre las audiencias hispanas. Originalmente conocida como H Code en 2015, la compañía tomó una nueva identidad a principios de 2022 luego de sumar dos entidades nuevas: A Code y B Code. Estas se enfocan en la comunidad asiático-estadounidense y de las islas del Pacífico y en la comunidad negra. Así, My Code se establece como un líder en los medios y el mercadeo multicultural. La compañía también introdujo recientemente W Code para divulgar un mercadeo auténtico a las audiencias femeninas multiculturales. Planifica añadir más soluciones para segmentos demográficos adicionales en los próximos meses. My Code ha estado clasificado en el listado Inc. 5000 por los últimos dos años como resultado de un crecimiento consecuente y exponencial. Tiene, además, una profunda experiencia de trabajo con marcas mundiales líderes como Google, L’Oréal, Disney, Netflix, NBCUniversal, U.S. Bank, Wells Fargo, Target, The Home Depot, McDonald’s, Nike, General Mills, General Motors, Starbucks, WNBA y más.

Alexander Jutkowitz, presidente ejecutivo de My Code, comentó: “Estoy seguro de que My Code llevará el rico legado de Impremedia a nuevas alturas y se volverá una fuerza dominante en el panorama de los medios hispanos. Esta movida es la progresión natural del crecimiento exponencial de la compañía en años recientes. De seguro brindará incluso más valor a las comunidades hispanas, a los consumidores hispanos y grandes marcas mundiales”.

Para saber más sobre esta combinación, visite la página web en inglés www.mycodemedia.com.

Sobre My Code

My Code es una compañía de medios digitales que permite que las marcas, las agencias, las publicaciones y los comunicadores decodifiquen y conecten con audiencias polifacéticas y diversas. My Code se instauró luego de la expansión de H Code, una compañía que ha estado dos veces en la lista Inc. 5000 y que se fundó en el 2015. Su expansión representó la suma de más demografías más allá de los consumidores hispanos. Con un equipo diverso de publicistas, vendedores, investigadores y comunicadores que se especializan en una selección creciente de códigos culturales y de afinidad, My Code ayuda a que las compañías de todos los tamaños lleguen con una autenticidad incomparable a millones de consumidores hispanos, negros y asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico. My Code combina su Centro de Inteligencia, datos “first-party” personalizados y producción creativa individualizada para lograr el contenido multimedios sin parangón que alcanza efectivamente a audiencias diversas por todo el panorama digital. A partir de la evolución de sus orígenes hispanocéntricos, My Code es ahora una organización sólida y dominada por minorías que se dedica al empoderamiento económico de las comunidades y audiencias diversas que representa. Su mercado de medios guiado les permite a los anunciantes a que inviertan de forma fácil en casas de publicación que son de y gestionados por publicadores, creadores y productores de minorías. Hoy la base de empleados de My Code es de un trasfondo 85% multicultural, 70% hispano/latino y 50% femenino en sus oficinas en los EE. UU. y América Latina.

Sobre Impremedia

Impremedia es la compañía líder de noticias y de estilo de vida que sirve a la comunidad latina hispanohablante de los Estados Unidos. Cuenta con un portafolio digital e impreso de marcas con credibilidad e influyentes, que alcanzan una audiencia hispana interactiva y multigeneracional. La Opinión, fundada en 1926 en Los Ángeles, es el periódico diario #1 de habla hispana en la nación; mientras que El Diario, fundado en 1913 en Nueva York, es el diario más antiguo de habla hispana en los Estados Unidos. También publica La Raza, en Chicago; y La Opinión de la Bahía en San Francisco.

La familia Impremedia de medios digitales incluye las marcas de estilo de vida Solo Dinero (de finanzas personales), Siempre Auto (automóviles), Comedera (recetas), Estar Mejor (bienestar), Bien Bonita (belleza), No Muy Caro (descuentos y promociones) y La Vibra (entretenimiento) y atrae a más de 35 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. Estas marcas tienen unos dos millones de seguidores en las redes sociales.

Esas publicaciones están entre las más leídas, reputadas y prestigiosas en los medios de habla hispana de los Estados Unidos. Les respalda un historial de más de cien años informando y apoyando la comunidad hispana en el país. Además de que se les ha reconocido en varias ocasiones por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas por su trabajo periodístico, en tiempos recientes ha recibido subvenciones del Facebook Journalism Project, del Google News Initiative y de la Fundación McCormick.

Impremedia es miembro de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas y del Consorcio de Medios Locales.