La importancia de cómo las familias Hispanas comparten los deportes y el entretenimiento en el hogar

Desde la pandemia nos hemos acostumbrado a estar en casa y disfrutar de algunas actividades desde la comodidad del hogar. Por suerte, ya nos podemos reunir y volver a esa interacción familiar que tan importante es para las familias latinas.

No hay que olvidar que la familia es el núcleo de la vida de los hispanos. Nos gusta estar acompañados, sentirnos apoyados y compartir valores. ¿Cómo se consigue esto en una sociedad cada vez más individualista?

La respuesta está en la calidad del tiempo que compartimos con los nuestros. Lo mejor es hacer que sea tiempo lleno de actividades, ya sean practicadas en común o simplemente disfrutadas de forma relajada. Un ejemplo: podemos jugar un improvisado partido de béisbol antes o después de la comida familiar dominical o podemos sentarnos todos alrededor del televisor para ver la competición deportiva que tenga lugar, ya sea fútbol, tenis o basket.

El deporte y los distintos equipos presta para hablarle a los hijos sobre sus raíces e instruirlos sobre la cultura, historia y geografía de los países que compiten. / Crédito: Shutterstock

No importa si un hermano es fanático de un equipo y el otro hermano del equipo rival. Lo que debe prevalecer es el tiempo compartido en torno a la actividad. Es importante no dar importancia al resultado, aunque no siempre esto es fácil de lograr. Como consejo a seguir para lograrlo, intentemos empatizar con el otro, tanto en la alegría de la victoria como en la pesadumbre de la derrota.

Pero no solo de deporte vive el ser humano. Podemos compartir juegos de mesa, partidas de cartas, ver una película en casa o cantar karaoke. Además, hoy en día contamos con las redes sociales que brindan oportunidades de realizar retos de baile y otras destrezas para luego subirlas y compartirlas. ¿Te animas?