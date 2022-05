Un niño de 13 años recibe un disparo de la policía después de que los oficiales detuvieran un vehículo buscado por robo en Oak Park

Chicago.- Un menor de 13 años fue llevado a un hospital local en condición crítica después de que fue baleado por la policía que detuvo un automóvil buscado por un robo en Oak Park el día anterior, según fuentes policiales.

La víctima fue disparada después de que saltó del automóvil y comenzó a correr en la cuadra 800 norte de la avenida Cicero en Austin alrededor de las 10:15 pm, según una declaración preliminar de la policía. El comunicado no dio detalles de la confrontación, pero una fuente dijo que no se dispararon tiros contra los oficiales y que no se recuperó ningún arma.

El niño fue llevado al Hospital Stroger en condición crítica, según el portavoz del Departamento de Bomberos, Larry Merritt.

El conductor aceleró en el automóvil buscado, que luego fue encontrado abandonado en la cuadra 3800 oeste de la calle Monroe a unas dos millas de distancia, cerca de Garfield Park.

Según las autoridades, el automóvil había sido utilizado en un robo de auto el día anterior en Oak Park.

Como es rutina, los oficiales involucrados serán asignados a tareas administrativas durante 30 días después de que la Oficina Civil de Responsabilidad Policial investigue el tiroteo, informó NBC5 y Chicago Sun-Times.

