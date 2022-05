Dueña-operadora de McDonald’s local se une a la Fundación GSF para donar 600 pares de zapatos

Chicago, IL – Carmen Solano-De Carrier, dueña operadora de restaurantes McDonald’s, y la Fundación Golden State Foods (GSFF) se unieron para proveer más de 600 pares de zapatos a niños en riesgo a través del programa Best Food Forward de la Fundación GSF.

Las donaciones fueron hechas a través de organizaciones comunitarias locales, entre ellas Casa Central, Erie Elementary Charter School, Erie Neighborhood House y Back of the Yards Neighborhood Council.

El programa Best Foot Forward atiende un problema que es con frecuencia ignorado: algunos niños no participan en actividades escolares e incluso evitan ir a la escuela por no tener calzado apropiado.

Este es el sexto año en que Carmen Solano-De Carrier y la Fundación GSF se unen en Best Foot Forward y desde 2017 han donado cerca de 4,100 pares de zapatos a niños que los necesitan.

“Ha sido un honor una vez más trabajar con el programa Best Food Forward de la Fundación GSF para donar más de 600 pares de zapatos a niños de nuestra comunidad”, dijo Solano-De Carrier.

La dueña operadora de McDonald’s Carmen Solano-De Carrier y Michelle Porter, supervisora de Recursos Humanos de la Fundación GSF, entregan a niños de Erie House zapatos donados por Solano-De Carrier y la Fundación GSF como parte del programa Best Foot Forward, cuyo propósito es asegurar que los niños tengan los zapatos que necesitan para participar en los deportes escolares.

“Empresas que trabajan con grupos comunitarios como Casa Central, Erie Elementary Charter School, Erie Neighborhood House y Back of the Yards Neighborhood Council pueden tener un impacto positive en la vida de los niños de muchas maneras”.

“Como un programa central de la Fundación GSF, Best Foot Forward ha donado más de 26,000 pares de zapatos a lo largo de Estados Unidos en comunidades donde nuestros asociados viven y trabajan”, dijo Tess McAnena, directora ejecutiva de la Fundación GSF. “Es con socios como los DeCarrier que nosotros hemos elevado el impacto positivo que Best Foot Forward ha hecho en los 20 años de historia de la Fundación mejorando las vidas de niños y familias que más necesitan nuestro apoyo”.