Lanzan en Chicago nueva Cámara de Comercio de Pilsen

Yadira Enríquez trabaja en el negocio de sus padres, Enríquez Produce Inc., en Pilsen desde que inició operaciones en 1989. La empresa importa productos perecederos de México para venderlos al mayoreo en Chicago y otros estados del Medio Oeste.

“Nuestros mercados son las tiendas de abarrotes, los restaurantes, las taquerías, los supermercados, nosotros les surtimos a ese tipo de tiendas, no es al consumidor directo, pero es a negocios que necesitan aguacates, cilantros, cebollas, verduras, frutas al mayoreo”, explica Enríquez a La Raza. Ahora, ella es también la presidenta de la Cámara de Comercio de Pilsen.

Enríquez señaló que desde hace tiempo se quería crear una cámara de comercio pero que el impulso para hacerlo realidad fue la pandemia de covid-19. Enríquez dijo que la pandemia ha dejado ver una gran brecha de acceso a información, de acceso a capital y acceso a apoyo por parte de organizaciones gubernamentales. “Mucha de esa información necesitaba ser en español, los dueños de negocios no sabían con quién ir, a qué banco ir o no tenían una conexión con un banquero específico que pudiera guiarles”.

La Cámara de Comercio de Pilsen fue creada el 5 de mayo de 2022 por un grupo de voluntarios dueños de negocios de ese vecindario. El anuncio oficial lo hicieron en el Museo Nacional de Arte Mexicano en presencia de propietarios de pequeñas empresas y funcionarios locales con el objetivo de asistir a sus miembros con recursos e información bilingüe en inglés y español que los ayude a mantenerse a flote en medio de la pandemia del coronavirus.

Los líderes de la cámara dijeron que todos los negocios fueron afectados por la pandemia de una forma u otra independientemente de que no hayan cerrado. “Se vieron afectados por falta de empleados, se vieron afectados también por un aumento en los gastos, en sus costos. Que un negocio no haya cerrado no significa que no esté batallando”.

A causa del desplazamiento urbano o ‘gentrification’ se está diversificando el área en Pilsen por lo que aunque el enfoque de dicha cámara es asistir a los negocios latinos de esa comunidad Enríquez dice que la cámara no va a rechazar trabajar con alguien simplemente porque no es latino. “Estamos abiertos a trabajar con cualquier persona o institución que ponga su negocio aquí en el área, pero sabemos que la comunidad latina es una prioridad”.

Hay alrededor de 1,400 negocios establecidos en el barrio de Pilsen.

Según Enríquez, lo más afectados por la pandemia han sido los negocios informales.

Para los miembros de la mesa directiva de la Cámara de Comercio de Pilsen es clave escuchar las necesidades que tienen los dueños de negocios y la comunidad para conocer cuáles son sus prioridades y así establecer estrategias.

Buscan fortalecer la comunidad

Algunos de los servicios que la Cámara brindará a sus miembros es capacitación sobre cómo abrir y llevar un negocio, y sobre qué tipo de fondos hay para los negocios. También buscará una conexión entre lo que hay de apoyo en el gobierno local y lo que tienen acceso los negocios además de ofrecer asistencia bilingüe.

Enríquez convoca a que, si reside en Pilsen, compre cualquier producto o servicio dentro del barrio ya que es una forma de fortalecer a la comunidad. “Queremos fomentar en los negocios latinos que hagamos negocios con nosotros mismos y busquemos negocios con nosotros mismos”.

Aunque ya hay organizaciones que trabajan con los negocios y hacen un buen trabajo, en Pilsen existe gran necesidad de más apoyo, destacó Enríquez. “Si puede haber otra institución más para poder colaborar con las existentes y brindar más apoyo se va a fortalecer la comunidad, y al final lo que queremos es que se fortalezca la comunidad”.

Miguel Torres ocupa el cargo de tesorero en la Cámara de Comercio de Pilsen y es dueño de la tienda Device Fix, en la calle 18 y dedicada a reparar equipos electrónicos. Él dijo que los que integran la mesa directiva de la nueva cámara son voluntarios y todos tienen su negocio en ese vecindario. “La posición de la cámara que tenemos ahora es que somos negocios para negocios… Somos voluntarios y queremos ayudar a más negocios como ayudamos durante la pandemia”.

Torres mencionó que la pandemia de covid-19 ha impactado en el área en diferentes niveles, tanto que algunos negocios han cerrado y otros se han mantenido abiertos por ser negocios esenciales.

La tienda de Torres abrió sus puertas en octubre de 2020 en plena pandemia. “La razón por la que abrí este negocio es porque no había suficientes lugares para arreglar celulares, bocinas, tabletas y relojes digitales. Si quiero arreglar mi teléfono de Apple tengo que ir hasta el centro de Chicago o a un suburbio, aquí les estoy ofreciendo un recurso a la gente local y en su idioma”.

Torres y los otros dueños de negocios vieron que no hubo suficiente información y recursos para muchos de los pequeños negocios en medio de la pandemia o que simplemente las instrucciones, ya sea en inglés o español, no eran fáciles de entender.

La Cámara de Comercio de Pilsen trabaja con la Cámara de Comercio Hispana de Illinois y con el Consejo Comunitario del Vecindario de Pilsen y también está abierta para hacer asociación con otras instituciones locales.

La mesa directiva de la Cámara de Comercio de Pilsen la conforman la presidenta Yadira Enríquez, el vicepresidente José Pérez, el tesorero Miguel Torres, la secretaria Jackson Flores y el miembro de la cámara directiva Juan Soto.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.